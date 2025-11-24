諾貝爾獎得主合作 陽明交大高速演算法助新藥研發

快訊

中央社／ 台北24日電

陽明交大生物科技系副教授羅惟正與諾貝爾化學獎得主瓦謝爾合作，開發高效能蛋白質結構比對搜尋演算法，可在數億筆資料庫中迅速比較蛋白質結構，加速新藥研發。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，準確預測及分析比較蛋白質結構，能幫助科學家理解藥物與治療標靶之間的相互作用，加速藥物研發，但這項工作一直是科學界面臨的難題。

羅惟正表示，蛋白質的功能取決於其立體結構，如何從胺基酸序列精準預測蛋白質結構，一直是科學界核心問題，隨著2020年出現結構預測系統AlphaFold2後，這個問題有了強大解答工具，卻也帶來新挑戰：蛋白質結構資料量因AlphaFold團隊投入大規模預測後暴增千倍，使結構比對分析面臨大數據壓力，亟需高效能的新世代演算法。

2013年諾貝爾化學獎得主瓦謝爾（Arieh Warshel）是開創「計算機酵素學」的大師，也是陽明交大工程生物科學學院前院長黃鎮剛的授業恩師，羅惟正受黃鎮剛啟發對計算生物學的興趣，一直尊稱瓦謝爾為「師爺」。2022年，羅惟正跟瓦謝爾分享演算法概念並獲肯定，從此研究團隊與瓦謝爾展開每月線上會議。

羅惟正帶領研究團隊，整合AI與結構平運算技術開發的SARST2演算法，可在數億筆資料中精準比對蛋白質結構，速度比既有演算法快上數百至數萬倍，且記憶體與磁碟使用量皆大幅降低，有助於加速新藥研發，研究成果刊登在國際期刊。

陽明交大提到，這項成果吸引產業界關注，宏碁集團子公司安圖斯科技也提供實質支持，提供高階AltosAI伺服器算力，協助團隊建置穩定高效的遠端運算環境；未來也期盼產學互助，將AI應用於量子生物資訊計算、生醫大數據分析、蛋白質藥物研發等前瞻主題。

蛋白質 陽明交大 科學家

