聽新聞
0:00 / 0:00
廣角鏡／淡大第4支火箭升空 航電驗證成功
淡江大學航空太空工程學系太空科技實驗室研製的「淡江二型」火箭，昨上午6時46分在旭海科研火箭發射場發射升空，推進13秒、達最高點飛行時間為38秒，估計射高超過7公里。
這是校方研發系列火箭第4支，計畫主持人王怡人說，此次團隊製造的航電系統驗證成功，可接續下一步的火箭姿態控制。
