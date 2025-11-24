聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／淡大第4支火箭升空 航電驗證成功

聯合報／ 記者劉星君
圖／太空中心提供
圖／太空中心提供

淡江大學航空太空工程學系太空科技實驗室研製的「淡江二型」火箭，昨上午6時46分在旭海科研火箭發射場發射升空，推進13秒、達最高點飛行時間為38秒，估計射高超過7公里。

這是校方研發系列火箭第4支，計畫主持人王怡人說，此次團隊製造的航電系統驗證成功，可接續下一步的火箭姿態控制。

延伸閱讀

NBA／史上第一人！哈登笑擁快艇火箭得分紀錄 50分場次平Kobe

影／淡大第4支科研火箭「淡江二型」發射 航電系統驗證成功

影／淡江大學「淡江二型」探空火箭升空 創7公里最高紀錄

成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海發射場升空

相關新聞

影／淡江大學「淡江二型」探空火箭升空 創7公里最高紀錄

淡江大學航空太空工程學系今上午6時46分於屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」，成功發射第4支小型科研探空火箭「淡...

廣角鏡／淡大第4支火箭升空 航電驗證成功

淡江大學航空太空工程學系太空科技實驗室研製的「淡江二型」火箭，昨上午6時46分在旭海科研火箭發射場發射升空，推進13秒、...

影／淡大第4支科研火箭「淡江二型」發射 航電系統驗證成功

淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今23日6時46分在國科會所屬旭海科研火箭發射場發射升空...

伍麗華獲屏東大學頒終身貢獻獎 自揭曾靠喝學校水龍頭水止飢

山地原住民立委伍麗華就讀屏東大學從屏東師專、師院、屏東教育大學到屏東大學，是少數從一而終參與屏東大學每個學制的學生。讀書...

嘉大106周年校慶「校長父捐百萬」建校友會館 父子同台成焦點

嘉義大學上午舉行106周年校慶，最大亮點是林太茂企業董事長林嘉洲捐款百萬元興建校友會館。他是嘉大校友、也是校長林翰謙父親...

影／成大航太自製科研火箭 今旭海發射升空飛行60秒

成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社首次執行國家太空中心科研火箭研發計畫，研製AfterLight 1科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。