快訊

輝達內部會議大吐苦水…黃仁勳喊「怎麼做都不對」！網：壓力真的大

聽過知識架構師嗎？AI搶了你的工作 也催生10種新職位

血管狹窄的過程中都沒症狀？為什麼心臟病還是會突然發作？

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大學「淡江二型」探空火箭升空 創7公里最高紀錄

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡江大學航空太空工程學系今成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」，飛行高度突破7公里、創下淡江火箭史新高。圖／淡江大學提供
淡江大學航空太空工程學系今成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」，飛行高度突破7公里、創下淡江火箭史新高。圖／淡江大學提供

淡江大學航空太空工程學系今上午6時46分於屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」，成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」，火箭在13秒燃燒推進後升空，於38秒抵達最高點，飛行高度突破7公里、創下淡江火箭史新高，全程依計畫順利完成任務並落在預定範圍，為校方太空研發再添里程碑。

「淡江二型」由 30 位學生組成團隊研製，以上一代火箭「Polaris」為基礎設計，採固體推進劑 RNX，火箭殼體為碳鋼材質，總重52.3公斤、全長2.22公尺，平均推力達2765牛頓、燃燒時間8.5秒，總衝量約26000牛頓秒。此次任務主軸為測試航電系統傳輸功能，驗證新一代航電系統的穩定性與可靠度。

淡江航太系前主任蕭富元表示，淡江長年使用 RNX 作為教學研發燃料，不僅性質穩定，也適合學生在校園進行研製訓練。淡江多次以 RNX 成功試射證明引擎可靠，因此被國家太空中心選為2025年第一屆「台灣盃火箭競賽」公版引擎。

探空火箭計畫主持人、航太系王怡仁教授回顧，淡江火箭研發從「淡江一型」「Jessie」「Polaris」一路累積，每次任務都驗證不同關鍵技術，奠定完整研發能力。本次「淡江二型」聚焦航電通訊與遙測系統，是未來推進滾轉控制、火箭分節與空中二次點火技術的重要基礎。

發射指揮官歐陽寬教授指出，火箭研發是一項高度整合工程，需要材料、機械、控制、航電等多領域合作，「淡江二型」的成功是師生共同努力成果。航太系主任洪健君也說，2017年成立的「太空科技實驗室」專注固態火箭研究與教育訓練，目的就是讓學生把理論轉為實作。

淡江火箭計畫獲國家太空中心研究案支持，並有多家淡江校友企業贊助，包括台旭環境科技、信邦電子、恒耀國際、翰可國際、穩懋半導體、台灣晉陞太空、威凱自動化、翔隆航太等，讓團隊能持續投入火箭技術研發，邁向下一階段太空科技挑戰。

淡江大學航空太空工程學系今成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」，飛行高度突破7公里、創下淡江火箭史新高。圖／淡江大學提供
淡江大學航空太空工程學系今成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」，飛行高度突破7公里、創下淡江火箭史新高。圖／淡江大學提供
淡江大學航空太空工程學系今成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」，飛行高度突破7公里、創下淡江火箭史新高。圖／淡江大學提供
淡江大學航空太空工程學系今成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」，飛行高度突破7公里、創下淡江火箭史新高。圖／淡江大學提供
淡江大學航空太空工程學系今成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」，飛行高度突破7公里、創下淡江火箭史新高。圖／淡江大學提供
淡江大學航空太空工程學系今成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」，飛行高度突破7公里、創下淡江火箭史新高。圖／淡江大學提供
淡江大學航空太空工程學系今成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」，飛行高度突破7公里、創下淡江火箭史新高。圖／淡江大學提供
淡江大學航空太空工程學系今成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」，飛行高度突破7公里、創下淡江火箭史新高。圖／淡江大學提供

火箭 太空 成功

延伸閱讀

影／成大航太自製科研火箭 今旭海發射升空飛行60秒

成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海發射場升空

NBA／約柯奇聯手穆雷比下火箭雙人組 金塊終結對手5連勝

沒控衛又怎樣！ KD與森跟「雙核進化」率火箭衝擊西區版圖

相關新聞

淡江大學「淡江二型」探空火箭升空 創7公里最高紀錄

淡江大學航空太空工程學系今上午6時46分於屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」，成功發射第4支小型科研探空火箭「淡...

伍麗華獲屏東大學頒終身貢獻獎 自揭曾靠喝學校水龍頭水止飢

山地原住民立委伍麗華就讀屏東大學從屏東師專、師院、屏東教育大學到屏東大學，是少數從一而終參與屏東大學每個學制的學生。讀書...

嘉大106周年校慶「校長父捐百萬」建校友會館 父子同台成焦點

嘉義大學上午舉行106周年校慶，最大亮點是林太茂企業董事長林嘉洲捐款百萬元興建校友會館。他是嘉大校友、也是校長林翰謙父親...

影／淡大第4支科研火箭「淡江二型」發射 航電系統驗證成功

淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今23日6時46分在國科會所屬旭海科研火箭發射場發射升空...

影／成大航太自製科研火箭 今旭海發射升空飛行60秒

成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社首次執行國家太空中心科研火箭研發計畫，研製AfterLight 1科...

成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海發射場升空

國立成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社研製AfterLight 1科研火箭，今天上午6時30分於旭海科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。