淡江大學「淡江二型」探空火箭升空 創7公里最高紀錄

淡江大學航空太空工程學系今上午6時46分於屏東旭海國科會「短期科研探空火箭發射場域」，成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」，火箭在13秒燃燒推進後升空，於38秒抵達最高點，飛行高度突破7公里、創下淡江火箭史新高，全程依計畫順利完成任務並落在預定範圍，為校方太空研發再添里程碑。

「淡江二型」由 30 位學生組成團隊研製，以上一代火箭「Polaris」為基礎設計，採固體推進劑 RNX，火箭殼體為碳鋼材質，總重52.3公斤、全長2.22公尺，平均推力達2765牛頓、燃燒時間8.5秒，總衝量約26000牛頓秒。此次任務主軸為測試航電系統傳輸功能，驗證新一代航電系統的穩定性與可靠度。

淡江航太系前主任蕭富元表示，淡江長年使用 RNX 作為教學研發燃料，不僅性質穩定，也適合學生在校園進行研製訓練。淡江多次以 RNX 成功試射證明引擎可靠，因此被國家太空中心選為2025年第一屆「台灣盃火箭競賽」公版引擎。

探空火箭計畫主持人、航太系王怡仁教授回顧，淡江火箭研發從「淡江一型」「Jessie」「Polaris」一路累積，每次任務都驗證不同關鍵技術，奠定完整研發能力。本次「淡江二型」聚焦航電通訊與遙測系統，是未來推進滾轉控制、火箭分節與空中二次點火技術的重要基礎。

發射指揮官歐陽寬教授指出，火箭研發是一項高度整合工程，需要材料、機械、控制、航電等多領域合作，「淡江二型」的成功是師生共同努力成果。航太系主任洪健君也說，2017年成立的「太空科技實驗室」專注固態火箭研究與教育訓練，目的就是讓學生把理論轉為實作。

淡江火箭計畫獲國家太空中心研究案支持，並有多家淡江校友企業贊助，包括台旭環境科技、信邦電子、恒耀國際、翰可國際、穩懋半導體、台灣晉陞太空、威凱自動化、翔隆航太等，讓團隊能持續投入火箭技術研發，邁向下一階段太空科技挑戰。 淡江大學航空太空工程學系今成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」，飛行高度突破7公里、創下淡江火箭史新高。圖／淡江大學提供 淡江大學航空太空工程學系今成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」，飛行高度突破7公里、創下淡江火箭史新高。圖／淡江大學提供 淡江大學航空太空工程學系今成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」，飛行高度突破7公里、創下淡江火箭史新高。圖／淡江大學提供 淡江大學航空太空工程學系今成功發射第4支小型科研探空火箭「淡江二型」，飛行高度突破7公里、創下淡江火箭史新高。圖／淡江大學提供

