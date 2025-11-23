伍麗華獲屏東大學頒終身貢獻獎 自揭曾靠喝學校水龍頭水止飢

山地原住民立委伍麗華就讀屏東大學從屏東師專、師院、屏東教育大學到屏東大學，是少數從一而終參與屏東大學每個學制的學生。讀書更是翻轉她的一生。屏東大學昨校慶，伍麗華獲頒校友終身貢獻獎，她致詞時感性，回想成長歷程，更數度哽咽，感謝母校，對她而言，屏師讓她能「成為一個真正的人」，盡管屏師改制多次，直到取得博士學位，她都在屏大就讀。

伍麗華致詞感性說，她站在這裡接受這份沉甸甸「終身貢獻獎」，「我的心情也是沈甸甸的重」，她用一點點的時間，用她的族語，瀕危語萬山’oponoho 語跟土地的祖先打招呼，她也是首位用全族語12分鐘跟原民會主委質詢的立委。

56歲伍麗華說，她已跨進法律上原住民55歲是老人門檻，她說，獲頒重要獎項，她必須交代，她是如何走到這裡的。

她說，「我的家庭並沒有不幸福，但我的成長很坎坷」。她爸爸入贅給她媽媽的時候，她的媽媽已生過6個孩子，媽媽生下她的時候是48歲。「媽媽多我這一個孩子，更辛苦，只能跟我父親努力在山上掙錢。賣饅頭豆漿、開雜貨店、幫人收木薯拿山下賣，養豬、養雞、養羊，能做的什麼都做。」

伍麗華說，「但是，我們孩子也很辛苦。每個都到外地求學、寄人籬下。哥哥姊姊們失去爸爸，可以去六龜孤兒院，我有爸爸，我沒資格，只好寄住學校工友宿舍。」

伍麗華說，「我曾經靠一直喝學校水龍頭的水，讓自己不餓，也曾天天低頭在校園裡、馬路上尋找硬幣。沒有爸爸媽媽陪伴成長日子非常辛苦，做山胞、山地人的日子也非常辛苦，這些生活上的苦，都比讀書還要苦。」

「正因為如此，我可以把書讀好，對我來說，讀書可以獲成就感，給我帶來快樂，帶給我父母驕傲。」伍麗華說。

伍麗華說，她真的感謝能在屏東師專接受造就，「每當我走出去，人家看到我的制服，知道我是師專生，就對我另眼看待」，她感受到做為「人」的快樂，跟大家吃一樣、住一樣、穿一樣、師資一樣、課程一樣，可以學鋼琴、學古箏、學跳舞、學畫畫，直到有一天，她居然走到大家的前面，成為畢業生致答詞代表。基於這份美好感受，她的繼續教育，師院、碩士班、博士班，她不曾離開這個帶給她安全感的校園。

伍麗華從事教職27年後轉換跑道，擔任原民處長、選上立委，為原民做更多事情，教育、權利、教育、土地、健康、財政等，問政獲肯定。

伍麗華說，感謝母校頒給她終身貢獻獎。面對政治工作耗時耗力耗心，各種攻訐容易讓熱情枯竭，終身貢獻獎是給她的大力丸，也是提醒，「伍麗華你曾經的熱情與勇氣可安在？」

山地原民立委伍麗華獲頒屏東大學校友終身貢獻獎。圖／取自伍麗華臉書 山地原民立委伍麗華獲頒屏東大學校友終身貢獻獎。圖／取自屏東大學直播平台

