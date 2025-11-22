影／斥資近千萬打造科技教育里程碑！國立聯大AI教室下午揭牌啟用
國立聯合大學斥資近千萬元規畫打造完成的AI教室今天下午啟用，苗栗副縣長邱俐俐及聯大校長侯帝光、校友總會長多人共同見證聯大在推動AI的重大里程碑。
聯大指出，這次啟用的AI教室採用「使用者與主機分離」方式，學生只需操作桌面端螢幕與輸入設備，即可透過高速傳輸技術零延遲控制集中於主機室的高效能AI工作站。傳統電腦教室常見的風扇噪音、熱源干擾與空間侷促問題在此完全消除，打造出安靜、舒適且適合專注學習的高品質環境，讓深度學習、模型訓練、資料分析、電腦視覺等AI實作課程更有效率、更穩定。
聯大副校長丁川康分享AI教室的建置理念與未來規畫，期盼能在AI教育、人才培育與跨領域學習推動上發揮重大能量。剪綵儀式後，由資訊處組長温育瑋引導來賓實地參訪與體驗，感受零噪音、零干擾學習環境與高效運算的流暢表現。參訪過程中，來賓見到大批AI主機散發炫麗的多彩，不忘打趣「這是挖礦用的嗎？」
丁川康表示，聯大全新的AI教室共配置51台工作站等級AI主機，搭載高效能處理器與專業級GPU，可支援大型模型運算、3D渲染與多媒體處理等進階應用。所有主機均集中於專業主機室內，由獨立空調、穩壓電力、門禁系統與24小時監控完善維護，確保設備於最佳狀態運作，進一步提升教學品質並延長硬體壽命。
聯合大學是苗栗縣唯一的國立大學，在產業界培育無數人才，校友總會希望母校創建的AI教室讓學生有機會提前學習、運用，讓畢業生出社會時更具競爭力，能充分將所學與產業發展結合，在產業界展現聯大學子強有力的科技實力。
侯帝光表示，聯大AI教室的啟用不僅是硬體升級，更象徵聯大在智慧創新教育上邁向新的階段。未來校方將持續深化跨域課程整合，與產業接軌，培育具備AI應用實力的新世代人才。
