嘉大106周年校慶「校長父捐百萬」建校友會館 父子同台成焦點

嘉義大學上午舉行106周年校慶，最大亮點是林太茂企業董事長林嘉洲捐款百萬元興建校友會館。他是嘉大校友、也是校長林翰謙父親，父子同台為母校奉獻的場面成為全場焦點，校友會館將作為校友交流、活動與永續發展的重要基地，象徵校友力量回流，也為嘉大邁向永續與國際化注入關鍵支持。

校慶典禮在音樂系管樂團演奏下登場。校長林翰謙、歷任校長、校友代表及立委王育敏等貴賓同台祝賀。林翰謙說，校慶主題「綠意永續共譜新章」呼應校方丹娜絲颱風重創後，以復原為契機推動綠色校園。適逢嘉師、嘉農整併25周年，推出「嘉大銀禧精釀啤酒」與「晶珠美人純米大吟釀」2項特色產品，體現嘉大SDGs與USR持續布局。

今年嘉大「遠見」大學排名從27名進步至23名，5名教授入列「全球前2%頂尖科學家」。研究成果獲得3項國家新創獎與1項2025未來科技獎，9月新成立「中西醫藥科學碩士學位學程」，強化醫農、生技、教育與獸醫領域人才培育。以「嘉禾獎」頒60萬元獎勵金，支持年輕教師深耕研究。

學生競賽成果同樣亮眼，包括亞太蘭花會議學術卓越獎、日本東京創新天才國際發明展金獎等。嘉大以「五力人才」為教育目標，透過「嘉義巡禮」跨域課程深化在地關懷。近年投入逾10億元翻新各校區宿舍與新建賢德樓，每年編列逾2000萬元在心理輔導、特教支持及弱勢獎助，打造友善學習環境。國際合作與136校建立關係，推動雙聯制及「一系一院一國際化」。國合會第六屆「青年海外技術協助服務計畫」更拿下全台第1。

永續方面，嘉大打造連結民生公園與新民校區「道將圳水綠廊道」，深耕布袋好美社區協助取得第9屆國家環境教育獎，世界綠色大學排名從25%躍升至12%內。校方推動「嘉大林場-水社寮學習研究教育中心」計畫，以生態多樣性與專業投入，協助形塑國土綠網與藍帶，發展永續產業。

典禮頒發傑出校友獎、校友服務貢獻獎、教育部捐資教育事業獎等，表揚優秀青年教師嘉禾獎。7月校園遭颱風重創，多方捐助協助修復，校方頒感謝狀表達謝意。典禮後舉行校友會館建築願景發表會，規畫以木構造體現永續理念，承載「促進校友情誼、共享資源、支持母校、推動永續」四大願景，期成為連結全球校友、強化嘉大國際視野重要基地。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義大學106周年校慶，校長林翰謙、歷任校長、校友代表及立委王育敏等貴賓同台祝賀。圖／嘉大提供 嘉義大學106周年校慶，最大亮點是林太茂企業董事長林嘉洲（右）捐款百萬元興建校友會館。他是嘉大校友、也是校長林翰謙（左）父親，父子同台為母校奉獻的場面成為全場焦點。圖／嘉大提供 嘉義大學106周年校慶，校長林翰謙、歷任校長、校友代表及立委王育敏等貴賓同台祝賀。圖／嘉大提供 嘉義大學106周年校慶。無人機吊掛生日快樂長條大紅布慶賀。圖／嘉大提供 嘉義大學106周年校慶，校長林翰謙、歷任校長、校友代表及立委王育敏等貴賓同台祝賀。圖／嘉大提供

商品推薦