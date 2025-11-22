快訊

已售出145萬顆！這款胃炎藥傳安全疑慮 食藥署下令回收

TWICE彩排音漏出現「超大驚喜」 子瑜一開口粉絲場外全聽哭

康乃爾演說引爆96台海危機 學者：美方曾痛批「李登輝出賣我們」

嘉大106周年校慶「校長父捐百萬」建校友會館 父子同台成焦點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義大學106周年校慶，校長林翰謙、歷任校長、校友代表及立委王育敏等貴賓同台祝賀。圖／嘉大提供
嘉義大學106周年校慶，校長林翰謙、歷任校長、校友代表及立委王育敏等貴賓同台祝賀。圖／嘉大提供

嘉義大學上午舉行106周年校慶，最大亮點是林太茂企業董事長林嘉洲捐款百萬元興建校友會館。他是嘉大校友、也是校長林翰謙父親，父子同台為母校奉獻的場面成為全場焦點，校友會館將作為校友交流、活動與永續發展的重要基地，象徵校友力量回流，也為嘉大邁向永續與國際化注入關鍵支持。

校慶典禮在音樂系管樂團演奏下登場。校長林翰謙、歷任校長、校友代表及立委王育敏等貴賓同台祝賀。林翰謙說，校慶主題「綠意永續共譜新章」呼應校方丹娜絲颱風重創後，以復原為契機推動綠色校園。適逢嘉師、嘉農整併25周年，推出「嘉大銀禧精釀啤酒」與「晶珠美人純米大吟釀」2項特色產品，體現嘉大SDGs與USR持續布局。

今年嘉大「遠見」大學排名從27名進步至23名，5名教授入列「全球前2%頂尖科學家」。研究成果獲得3項國家新創獎與1項2025未來科技獎，9月新成立「中西醫藥科學碩士學位學程」，強化醫農、生技、教育與獸醫領域人才培育。以「嘉禾獎」頒60萬元獎勵金，支持年輕教師深耕研究。

學生競賽成果同樣亮眼，包括亞太蘭花會議學術卓越獎、日本東京創新天才國際發明展金獎等。嘉大以「五力人才」為教育目標，透過「嘉義巡禮」跨域課程深化在地關懷。近年投入逾10億元翻新各校區宿舍與新建賢德樓，每年編列逾2000萬元在心理輔導、特教支持及弱勢獎助，打造友善學習環境。國際合作與136校建立關係，推動雙聯制及「一系一院一國際化」。國合會第六屆「青年海外技術協助服務計畫」更拿下全台第1。

永續方面，嘉大打造連結民生公園與新民校區「道將圳水綠廊道」，深耕布袋好美社區協助取得第9屆國家環境教育獎，世界綠色大學排名從25%躍升至12%內。校方推動「嘉大林場-水社寮學習研究教育中心」計畫，以生態多樣性與專業投入，協助形塑國土綠網與藍帶，發展永續產業。

典禮頒發傑出校友獎、校友服務貢獻獎、教育部捐資教育事業獎等，表揚優秀青年教師嘉禾獎。7月校園遭颱風重創，多方捐助協助修復，校方頒感謝狀表達謝意。典禮後舉行校友會館建築願景發表會，規畫以木構造體現永續理念，承載「促進校友情誼、共享資源、支持母校、推動永續」四大願景，期成為連結全球校友、強化嘉大國際視野重要基地。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義大學106周年校慶，校長林翰謙、歷任校長、校友代表及立委王育敏等貴賓同台祝賀。圖／嘉大提供
嘉義大學106周年校慶，校長林翰謙、歷任校長、校友代表及立委王育敏等貴賓同台祝賀。圖／嘉大提供
嘉義大學106周年校慶，最大亮點是林太茂企業董事長林嘉洲（右）捐款百萬元興建校友會館。他是嘉大校友、也是校長林翰謙（左）父親，父子同台為母校奉獻的場面成為全場焦點。圖／嘉大提供
嘉義大學106周年校慶，最大亮點是林太茂企業董事長林嘉洲（右）捐款百萬元興建校友會館。他是嘉大校友、也是校長林翰謙（左）父親，父子同台為母校奉獻的場面成為全場焦點。圖／嘉大提供
嘉義大學106周年校慶，校長林翰謙、歷任校長、校友代表及立委王育敏等貴賓同台祝賀。圖／嘉大提供
嘉義大學106周年校慶，校長林翰謙、歷任校長、校友代表及立委王育敏等貴賓同台祝賀。圖／嘉大提供
嘉義大學106周年校慶。無人機吊掛生日快樂長條大紅布慶賀。圖／嘉大提供
嘉義大學106周年校慶。無人機吊掛生日快樂長條大紅布慶賀。圖／嘉大提供
嘉義大學106周年校慶，校長林翰謙、歷任校長、校友代表及立委王育敏等貴賓同台祝賀。圖／嘉大提供
嘉義大學106周年校慶，校長林翰謙、歷任校長、校友代表及立委王育敏等貴賓同台祝賀。圖／嘉大提供

嘉大 永續 丹娜絲颱風

延伸閱讀

武漢科大127年校慶 師生下湖撈1.5萬斤魚 魚王重9.2公斤

嘉大研發食品加工新技術開發韓式泡菜 解決高麗菜產銷困境

台南首座K12沙崙國際高中第一屆校慶運動會 師生亮點多

新北淡水區正德國中33週年校慶 趣味活動表演精彩

相關新聞

成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海發射場升空

國立成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社研製AfterLight 1科研火箭，今天上午6時30分於旭海科...

嘉大106周年校慶「校長父捐百萬」建校友會館 父子同台成焦點

嘉義大學上午舉行106周年校慶，最大亮點是林太茂企業董事長林嘉洲捐款百萬元興建校友會館。他是嘉大校友、也是校長林翰謙父親...

影／成大航太自製科研火箭 今旭海發射升空飛行60秒

成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社首次執行國家太空中心科研火箭研發計畫，研製AfterLight 1科...

嘉大研發食品加工新技術開發韓式泡菜 解決高麗菜產銷困境

正值冬季高麗菜產季，嘉義及全台多地農民面臨高麗菜產量過剩與價格下跌問題。為提升國產高麗菜附加價值，國立嘉義大學食品科學系...

台灣諾獎／日本科研狂掃31座獎 台學術現實糟蹋人才？

與台大同時成立的大阪大學，已培養了4位諾貝爾獎得主。台灣學界感嘆，日本20年間衝出超乎預期的諾貝爾獎成果，關鍵在把科研經費押在冷門領域的長期原創性，而非能快速增加論文數與升等績點的題目，不迎合評鑑，不追頂尖期刊，真正的學術自由落地，人才培育也圍繞基礎科研長期鋪陳，而這卻是台灣不敢做的事。

教育部增補助 大學學費有望緩漲

大學學費有望緩漲，教育部常務次長朱俊彰昨說，教育部已爭取到特別預算六十五億元，用於未來三年補助各大學，這筆經費將以學生人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。