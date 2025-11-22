快訊

影／成大航太自製科研火箭 今旭海發射升空飛行60秒

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社，研製AfterLight 1科研火箭，今天在旭海科研火箭發射場發射升空。圖／成大提供
成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社，研製AfterLight 1科研火箭，今天在旭海科研火箭發射場發射升空。圖／成大提供

成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社首次執行國家太空中心科研火箭研發計畫，研製AfterLight 1科研火箭，今天在旭海科研火箭發射場發射升空。雖然飛行軌跡與預期不完全相符，但航電系統完整紀錄飛行資料，後續將集合參數進行分析。

AfterLight 1計畫2024年啟動，團隊成員近30名學生，火箭長210公分，直徑16公分，設計最大射高1公里、載重4公斤。箭身採用玻璃纖維複合材料，使用固態燃料並配備有降落傘。任務目的為累積團隊發射經驗、建立完善工程架構，並取得實際飛行數據與模擬結果比對分析。

今天清晨旭海科研火箭發射場風速為7至8公尺／秒，配合風速調整火箭發射仰角從80度降低為75度，射高從最高1公里降為761公尺，上午6時30分火箭發射升空，推進6秒，共飛行時間60秒。

AfterLight 1計畫主持人、成大航太系副主任吳志勇表示，受限風速降低仰角，飛行軌跡與預期不完全相符，原設計於濺落前脫節回收酬載段未啟動，但航電系統完整接收到飛行高度、速度、加速度等數據，後續將結合環境參數進行分析，作為後續火箭任務參考。

成大機械系四年級、AfterLight 1安全指揮官游鈞閎表示，研究社成員涵蓋航太、機械、物理、電機、資訊工程等科系學生，分為推進、航電、結構三個組別。雖然今日脫節設計並未完整啟動進行驗證，但這次經驗讓整個團隊在協作能力與工程能力培養有很大的幫助。

成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社，研製AfterLight 1科研火箭，今天在旭海科研火箭發射場發射升空。圖／成大提供
成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社，研製AfterLight 1科研火箭，今天在旭海科研火箭發射場發射升空。圖／成大提供
成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社，研製AfterLight 1科研火箭，今天在旭海科研火箭發射場發射升空。圖／成大提供
成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社，研製AfterLight 1科研火箭，今天在旭海科研火箭發射場發射升空。圖／成大提供

