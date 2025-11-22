影／成大航太自製科研火箭 今旭海發射升空飛行60秒
成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社首次執行國家太空中心科研火箭研發計畫，研製AfterLight 1科研火箭，今天在旭海科研火箭發射場發射升空。雖然飛行軌跡與預期不完全相符，但航電系統完整紀錄飛行資料，後續將集合參數進行分析。
AfterLight 1計畫2024年啟動，團隊成員近30名學生，火箭長210公分，直徑16公分，設計最大射高1公里、載重4公斤。箭身採用玻璃纖維複合材料，使用固態燃料並配備有降落傘。任務目的為累積團隊發射經驗、建立完善工程架構，並取得實際飛行數據與模擬結果比對分析。
今天清晨旭海科研火箭發射場風速為7至8公尺／秒，配合風速調整火箭發射仰角從80度降低為75度，射高從最高1公里降為761公尺，上午6時30分火箭發射升空，推進6秒，共飛行時間60秒。
AfterLight 1計畫主持人、成大航太系副主任吳志勇表示，受限風速降低仰角，飛行軌跡與預期不完全相符，原設計於濺落前脫節回收酬載段未啟動，但航電系統完整接收到飛行高度、速度、加速度等數據，後續將結合環境參數進行分析，作為後續火箭任務參考。
成大機械系四年級、AfterLight 1安全指揮官游鈞閎表示，研究社成員涵蓋航太、機械、物理、電機、資訊工程等科系學生，分為推進、航電、結構三個組別。雖然今日脫節設計並未完整啟動進行驗證，但這次經驗讓整個團隊在協作能力與工程能力培養有很大的幫助。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言