影／成大航太自製科研火箭 今旭海發射升空飛行60秒

與台大同時成立的大阪大學，已培養了4位諾貝爾獎得主。台灣學界感嘆，日本20年間衝出超乎預期的諾貝爾獎成果，關鍵在把科研經費押在冷門領域的長期原創性，而非能快速增加論文數與升等績點的題目，不迎合評鑑，不追頂尖期刊，真正的學術自由落地，人才培育也圍繞基礎科研長期鋪陳，而這卻是台灣不敢做的事。

2025-11-22 07:30