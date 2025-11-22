成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海發射場升空

國立成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社研製AfterLight 1科研火箭，今天上午6時30分於旭海科研火箭發射場發射升空，火箭推進6秒，總飛行時間60秒、射高761公尺，團隊表示，航電系統完整記錄飛行資料，將會集合參數進行分析，作為後續火箭任務參考。

國家太空中心（TASA）透過新聞稿說明，成大航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社首次執行TASA科研火箭研發計畫，研製AfterLight 1科研火箭，AfterLight 1計畫2024年啟動，團隊成員近30位學生。

TASA說明，AfterLight 1長度210公分，直徑16公分，設計最大射高1公里、載重4公斤。箭身採用玻璃纖維複合材料，使用固態燃料並配備有降落傘。任務目的為累積團隊發射經驗，建立完善工程架構、培養工程倫理，並取得實際飛行數據與模擬結果比對分析。

AfterLight 1計畫主持人、成大航太系副主任吳志勇指出，今天清晨配合風速調整火箭發射仰角，從原本規劃的80度降為75度，射高從預計最高1公里降為761公尺，原設計於濺落前脫節回收酬載段未啟動，但航電系統完整接收到飛行高度、速度、加速度等數據，將結合環境參數回校分析，作為後續火箭任務參考。

成大機械系4年級生、AfterLight 1安全指揮官游鈞閎說，兩節式火箭原預計飛行至最高點後，鼻錐開啟彈出降落傘，並於濺落前脫節，拋棄密度較高的發動機段，使酬載段能更容易浮於海面以利回收，雖然今天脫節設計未完整啟動進行驗證，但這次火箭研製經驗有助培養團隊協作能力與工程能力。

游鈞閎分享，AfterLight 1大部分成員來自太空推進研究社，涵蓋航太、機械、物理、電機、資訊工程等科系學生，平均每週花6至8小時社團時間準備任務，社團已在規劃不同的火箭設計，將持續進行研究。

TASA表示，為培養運載火箭研發人才，持續落實國科會政策，透過委由學研界執行科研火箭計畫提升學界研製火箭能力、並進行人才培育。為補足台灣太空產業鏈中太空運輸的缺口，TASA已在國科會政策支持下，啟動入軌火箭研製計畫。

為使國內學研界有合法安全的火箭發射場域，TASA強調，國科會在屏東旭海設置短期科研探空火箭發射場域，至今已提供11次科研探空火箭發射，包含陽明交大HTTP-3AS2、Asfaloth、SSTO、Asfaloth-2025，淡江大學「淡江一型」、Jessie、Polaris、逢甲大學的SHSR-Aero1、SHSR-Aero2，成功大學兩節式混合火箭及今日的AfterLight 1。

商品推薦