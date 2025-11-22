快訊

川普逼烏克蘭簽「28點和平計畫」可行嗎？爭議與分析一次看

日職／新球季穿上西武73號 林安可：挑戰日職由衷開心

酸高市府嗆告「有夠暖」！陳菁徽再指多位綠委交往月世界垃圾山主嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉大研發食品加工新技術開發韓式泡菜 解決高麗菜產銷困境

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉大研發食品加工新技術國產高麗菜泡菜，助農民解決產量過剩。圖／嘉大提供
嘉大研發食品加工新技術國產高麗菜泡菜，助農民解決產量過剩。圖／嘉大提供

正值冬季高麗菜產季，嘉義及全台多地農民面臨高麗菜產量過剩與價格下跌問題。為提升國產高麗菜附加價值，國立嘉義大學食品科學系副教授張文昌帶領研發團隊，以國產高麗菜為主角，投入韓式泡菜產品開發，期望透過加工創新，讓農民減少損失、穩定收益。

張文昌指出，傳統韓式泡菜多以進口結球白菜為原料，受供應限制及價格波動影響。嘉大團隊選用具產銷履歷驗證的國產高麗菜，結合創新加工技術與水淋式殺菌製程，成功開發可常溫保存的泡菜產品，不僅延長保存期限、維持口感與風味，也突破冷藏限制，降低冷鏈成本。這項技術能將過剩高麗菜轉化為附加價值產品，幫助農民因應價格下跌，減少損失。

研發團隊以國產高麗菜取代進口白菜，不僅提升自給率與生產穩定性，也能減少運輸碳足跡，落實ESG永續理念。張文昌說，「我們希望讓高麗菜不再只是餐桌上的炒青菜，而是能代表台灣在地風味與技術創新的新產品，同時實際解決農民的產銷困境。」

目前，研發出的韓式高麗菜泡菜已授權高雄食品公司生產販售，目前在嘉大合作社販售。團隊期望透過產學合作與技術實踐，開創國產高麗菜新價值，讓台灣蔬菜轉身為國際級發酵美食，發酵出台灣的「在地韓味」，同時助力農業穩定發展。

根據農業部統計，2023年全台高麗菜產量達40萬公噸，供過於求現象明顯。嘉大團隊的創新技術與產品開發，將過剩高麗菜轉化為加工產品，不僅拓展農民銷售渠道，也為國產蔬菜創造市場競爭力與永續發展的新契機。

嘉大研發食品加工新技術國產高麗菜泡菜，助農民解決產量過剩。圖／嘉大提供
嘉大研發食品加工新技術國產高麗菜泡菜，助農民解決產量過剩。圖／嘉大提供
用嘉義大學研發國產高麗菜泡菜煮韓式部隊鍋。圖／嘉大提供
用嘉義大學研發國產高麗菜泡菜煮韓式部隊鍋。圖／嘉大提供
嘉大研發食品加工新技術國產高麗菜泡菜，助農民解決產量過剩。圖／嘉大提供
嘉大研發食品加工新技術國產高麗菜泡菜，助農民解決產量過剩。圖／嘉大提供
嘉大研發食品加工新技術國產高麗菜泡菜，助農民解決產量過剩。圖／嘉大提供
嘉大研發食品加工新技術國產高麗菜泡菜，助農民解決產量過剩。圖／嘉大提供
嘉大研發食品加工新技術國產高麗菜泡菜，助農民解決產量過剩。圖／嘉大提供
嘉大研發食品加工新技術國產高麗菜泡菜，助農民解決產量過剩。圖／嘉大提供

高麗菜 團隊 農民

延伸閱讀

影／颱風過後高麗菜還能撿便宜 彰化伸港青農舉行自採自收十元活動

颱風假嘉義市場人潮爆 高麗菜「1顆20元」民眾狂掃貨

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

高麗菜如何炒得又甜又脆？ 網：大火快炒還要加1物

相關新聞

教育部增補助 大學學費有望緩漲

大學學費有望緩漲，教育部常務次長朱俊彰昨說，教育部已爭取到特別預算六十五億元，用於未來三年補助各大學，這筆經費將以學生人...

大學生迷惘「在5事沒答案」找不到努力意義 網開釋：跳脫社會框架

一名大學生網友近日在論壇稱，他從小至今成績中上，但近期的期中週讀書讀得很累，準備考試也相當迷惘，每次考試也沮喪於無法達到預期的目標，每天活得很累、逼自己做不想做的事情，也擔心努力不夠；該名網友也說，他仍然不知道自己要什麼，無論是考上研究所、有好工作、自我實現、開心就好、過平凡的生活，不同階段的目標會讓努力方向不一樣，但他想了很久還是找不到答案。

嘉大研發食品加工新技術開發韓式泡菜 解決高麗菜產銷困境

正值冬季高麗菜產季，嘉義及全台多地農民面臨高麗菜產量過剩與價格下跌問題。為提升國產高麗菜附加價值，國立嘉義大學食品科學系...

台灣諾獎／日本科研狂掃31座獎 台學術現實糟蹋人才？

與台大同時成立的大阪大學，已培養了4位諾貝爾獎得主。台灣學界感嘆，日本20年間衝出超乎預期的諾貝爾獎成果，關鍵在把科研經費押在冷門領域的長期原創性，而非能快速增加論文數與升等績點的題目，不迎合評鑑，不追頂尖期刊，真正的學術自由落地，人才培育也圍繞基礎科研長期鋪陳，而這卻是台灣不敢做的事。

港務公司與高雄科技大學攜手 推動智慧永續港口與人才合作

臺灣港務公司周永暉董事長21日率相關幕僚團隊，拜會高雄科技大學楊慶煜校長，就港務公司「智慧港口、港口永續」發展方向與人才...

中大攜手芬蘭阿爾托大學 開辦高階經營管理碩士在職學位

中央大學管理學院今日宣布與芬蘭阿爾托大學（Aalto EE）合作，推出高階經營管理碩士在職學位學程，為企業領袖與專業經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。