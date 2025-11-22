嘉大研發食品加工新技術開發韓式泡菜 解決高麗菜產銷困境

正值冬季高麗菜產季，嘉義及全台多地農民面臨高麗菜產量過剩與價格下跌問題。為提升國產高麗菜附加價值，國立嘉義大學食品科學系副教授張文昌帶領研發團隊，以國產高麗菜為主角，投入韓式泡菜產品開發，期望透過加工創新，讓農民減少損失、穩定收益。

張文昌指出，傳統韓式泡菜多以進口結球白菜為原料，受供應限制及價格波動影響。嘉大團隊選用具產銷履歷驗證的國產高麗菜，結合創新加工技術與水淋式殺菌製程，成功開發可常溫保存的泡菜產品，不僅延長保存期限、維持口感與風味，也突破冷藏限制，降低冷鏈成本。這項技術能將過剩高麗菜轉化為附加價值產品，幫助農民因應價格下跌，減少損失。

研發團隊以國產高麗菜取代進口白菜，不僅提升自給率與生產穩定性，也能減少運輸碳足跡，落實ESG永續理念。張文昌說，「我們希望讓高麗菜不再只是餐桌上的炒青菜，而是能代表台灣在地風味與技術創新的新產品，同時實際解決農民的產銷困境。」

目前，研發出的韓式高麗菜泡菜已授權高雄食品公司生產販售，目前在嘉大合作社販售。團隊期望透過產學合作與技術實踐，開創國產高麗菜新價值，讓台灣蔬菜轉身為國際級發酵美食，發酵出台灣的「在地韓味」，同時助力農業穩定發展。

根據農業部統計，2023年全台高麗菜產量達40萬公噸，供過於求現象明顯。嘉大團隊的創新技術與產品開發，將過剩高麗菜轉化為加工產品，不僅拓展農民銷售渠道，也為國產蔬菜創造市場競爭力與永續發展的新契機。 嘉大研發食品加工新技術國產高麗菜泡菜，助農民解決產量過剩。圖／嘉大提供 用嘉義大學研發國產高麗菜泡菜煮韓式部隊鍋。圖／嘉大提供 嘉大研發食品加工新技術國產高麗菜泡菜，助農民解決產量過剩。圖／嘉大提供 嘉大研發食品加工新技術國產高麗菜泡菜，助農民解決產量過剩。圖／嘉大提供 嘉大研發食品加工新技術國產高麗菜泡菜，助農民解決產量過剩。圖／嘉大提供

