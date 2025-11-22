聽新聞
教育部增補助 大學學費有望緩漲

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
教育部常務次長朱俊彰昨天表示，為協助國內公私立大學穩定校務經營並提升治理彈性，教育部已爭取到特別預算65億元，將用於未來3年補助各大學。記者江婉儀／攝影
教育部常務次長朱俊彰昨天表示，為協助國內公私立大學穩定校務經營並提升治理彈性，教育部已爭取到特別預算65億元，將用於未來3年補助各大學。記者江婉儀／攝影

大學學費有望緩漲，教育部常務次長朱俊彰昨說，教育部已爭取到特別預算六十五億元，用於未來三年補助各大學，這筆經費將以學生人數及未來學雜費預估漲幅為基礎，進行換算補助，公私立大學均無需額外申請計畫，可憑既有數據快速撥付。

教育部預估，一一七學年度大一新生入學數降至十七萬人，被形容將是「私校決戰序幕曲」。私立大學校院校長會議昨在輔大登場，面對少子化現象，不少校長都提到私校的招生問題。

輔大校長藍易振表示，面對全球高等教育挑戰及國內少子化的情況，國際化已經是私校永續經營的核心議題。淡大國際事務副校長陳小雀也表示，有人以為提供獎學金會是吸引國際生來台最重要的因素，但根據調查，獎學金只排名第七，良好的學術品質及聲譽才是最重要的關鍵。

靜宜大學林思伶校長則是分享去韓國的考察經驗，她發現韓國在國際招生有突破性的躍進，關鍵是韓國投入大量的數位化資源。

朱俊彰表示，台灣一年有六、七千位國際生入學，很多校長也希望這部分彈性增加，包含招生方式及名額，教育部會讓大學有些鬆綁空間。

朱俊彰還提到，面對國內調整學雜費的社會敏感性，以及教師薪資、基本營運成本不斷攀升的壓力，已爭取到六十五億元經費，希望在國際情勢未明之際，為學校營運提供三年的穩定支持。另針對私立學校法第六十二條租稅優惠問題，已提出修法版本，朝向比照國立大學爭取百分之一百租稅優惠的方向努力。

針對大學法修法，朱俊彰說，雖然目前外界多聚焦於校務會議學生代表比例等議題，但教育部更希望能與大學校長們共同聚焦於更具宏觀視野的議題，如人才延攬、教師與學生權利義務、以及學生招生等。

