大學生迷惘「在5事沒答案」找不到努力意義 網開釋：跳脫社會框架

一名大學生網友近日在論壇稱，他從小至今成績中上，但近期的期中週讀書讀得很累，準備考試也相當迷惘，每次考試也沮喪於無法達到預期的目標，每天活得很累、逼自己做不想做的事情，也擔心努力不夠；該名網友也說，他仍然不知道自己要什麼，無論是考上研究所、有好工作、自我實現、開心就好、過平凡的生活，不同階段的目標會讓努力方向不一樣，但他想了很久還是找不到答案。

原PO在Dcard以「找不到努力的意義」為題發文表示，他目前是大學生，從小到現在成績中上，但最近是期中週，「讀書讀得好累，準備考試準備得很迷惘」，每經歷一次就會感到很沮喪，總是無法達到原先期待的目標，也覺得所學知識只是在應付考試，讓他開始思考成績是否真的重要。

「我為什麼要活得這麼辛苦」，原PO說，他覺得一直讀書很浪費大學時光，即使反覆跟自己說成績並非一切，卻沒有放過自己的決心，「每天都活得很累，每天都逼自己去做不想做的事，每天都在擔心是不是努力地不夠」。

「考上好的研究所？以後有好工作？自我實現？開心就好？過平凡的生活？」原PO如此自問5事，不同階段有不同目標，會有不同努力方向，但他還是不知道自己想要什麼生活，仍舊過一天算一天，虛度光陰，希望痛苦的時期快點過去。原PO也說，很害怕在他沒注意之時，大學生活就已經結束，很想把握這段時間，因為人生無法重來。

有網友分享自己對人生的感想，「我覺得人生就是一場徒勞，所以在不侵害他人的情況與經濟狀況允許下，做自己喜歡的事情就好」、「我很羨慕有夢想的人，因為他們知道自己在為什麼而努力，而不是庸庸碌碌的過著每一天，我現在的想法是，我目前做的一切都是為了以後能『想做什麼就做什麼』，為了這個目標，我需要有足夠的金錢，那麼就需要一份工作，現在就是在為了以後的薪水而努力」、「我之前也有這種感覺，建議沒有課的時候去學一項你真的有興趣的才藝，可以抒發壓力，也讓自己人生有另一項目標」。

有人則給予原PO建議，「找一個自己真的喜歡的事情做，一個就好。喜歡畫圖，就每天畫一點點。喜歡閱讀，就每天讀一點點。妳現在喜歡的事情，以後說不定會變成改變妳人生的轉機喔」、「我覺得可以趁假日的時候出遠門體驗看看，有時候換個環境你會有不同的感受」、「其實現在是你自我探索的最好時機，課業及格就好，其餘時間專注在自己的內心，跳脫社會框架想看看究竟怎樣什麼樣子的生活，或者你可以去打工，接觸各式各樣的工作會給你新的想法」、「不同維度來看成績答案就不一樣，你認為大學的頭銜很重要、未來工作需要高學歷，那成績就很重要，但如果你覺得學歷頭銜什麼的根本無所謂、未來工作也用不到學歷，那成績只不過代表你這段時間對課業的努力的一個綜合結果」。

