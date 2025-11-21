逢甲大學攜義大利四大名校簽署MOU 拓展學生全球視野

逢甲大學今天與4所義大利名校簽署教育合作備忘錄，合作範圍涵蓋建築、設計、城市規劃、文化藝術、管理與社會科學等多個領域，建立跨國合作網絡，並開啟雙聯學位、交換學生學術交流等多元合作模式。逢甲學生未來能透過交換、論壇、實習、工作坊，實際拓展全球視野，目前已有多位學生成功申請前往坎梅里諾大學交換。

義大利5所頂尖建築與設計名校教授今天抵達逢甲大學，包括杜林理工大學(POLITO)、坎梅里諾大學(UNICAM)、佛羅倫斯大學(UNIFI)、杜林大學(UNITO)與米蘭理工大學(POLIMI)共12位教授。其中4所義大利名校今天也與逢甲大學簽署教育合作備忘錄。

逢甲大學副校長黎淑婷表示，學校持續提供多元國際機會，鼓勵學生主動參與全球交流，此次活動即為最具代表性的國際合作行動，期盼學生能勇敢逐夢、走向世界。

義大利辦事處代表Marco Lombardi說，肯定逢甲大學推動台義兩國學術交流的卓越貢獻。

今天也有多場國際交流活動，包括以「設計的能量：攜手打造永續、健康與共享的未來」為主題的建築國際論壇，以及商學院與資訊電機學院分別舉辦的國際論壇與美光科技企業參訪活動等。

此外，米蘭理工大學教授群，Prof. Giulia Gerosa 與 Prof. Sofia D'Alessandro 也將於22日與逢甲建築專業學院教師，共同帶領39名逢甲學生及11位業界設計師，進行「POLI.design逢甲大學工作營」。工作營以「生活、共享、永續」為核心，展開全日實作與文化實驗，探索創新空間與設計應用。 杜林理工大學副校長Alberto Sapora(左)與逢甲大學副校長黎淑婷代表兩校今日簽訂MOU。圖／逢甲大學提供

