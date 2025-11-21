中大攜手芬蘭阿爾托大學 開辦高階經營管理碩士在職學位

中央大學管理學院今日宣布與芬蘭阿爾托大學（Aalto EE）合作，推出高階經營管理碩士在職學位學程，為企業領袖與專業經理人打造兼具在地深度與全球視野的學習平台。

中大表示，阿爾托大學商學院是全球少數不到1%的頂尖學院，同時榮獲 AACSB、EQUIS、AMBA「三冠」國際認證，教學與研究品質卓越，這次雙方合作開辦的Aalto EMBA in Taiwan，課程設計兼具國際規格與本土洞察，三分之二課程由中央大學管理學院師資授課，三分之一課程由Aalto EE師資到台灣授課，並規畫在芬蘭進行為期一周的學習活動，讓學員能親身體驗北歐創新思維與永續發展文化。

中央大學管理學院院長葉錦徽表示，這項合作是中央大學國際化的重要里程碑，非常榮幸能與世界頂尖的阿爾托大學攜手，共同培育具有全球高度與本土深度的卓越管理人才。透過此學程，學員能在不需長期出國的情況下，獲得高度國際化的管理教育環境，培養跨文化溝通與全球策略思維。完成所有課程與畢業要求後，可獲得中央大學授予管理學碩士學位，及阿爾托大學設立的商學院結業證明，成為具備國際競爭力的未來領導者。

中央大學EMBA執行長鄭保志也指出，透過與阿爾托大學的合作，將為台灣企業高階主管帶來全新的學習體驗與國際接軌的視野，開創跨國教育合作的新典範。

商品推薦