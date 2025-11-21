快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

中央大學攜手芬蘭阿爾托大學 EMBA培育菁英

中央社／ 桃園21日電

國立中央大學管理學院今天宣布與芬蘭阿爾托大學合作，推出「高階經營管理碩士在職學位學程」，課程規劃芬蘭師資赴台授課、芬蘭實地學習活動，為企業領袖與專業經理人打造全新學習平台。

中央大學今天舉辦「全新EMBA學程發布會」，中央大學管理學院院長葉錦徽表示，這項合作是中央大學國際化的重要里程碑，透過此學程，學員能在不需長期出國的情況下，獲得高度國際化的管理教育環境。

他也說，學員完成所有課程與畢業要求後，將可獲得中央大學管理學碩士學位及阿爾托大學設立之商學院之結業證明；很榮幸能與阿爾托大學攜手共同培育人才。

中央大學表示，阿爾托大學商學院是全球極少數、不到1%的頂尖學院之一，同時榮獲AACSB、EQUIS、AMBA「三冠」國際認證，此次雙方合作開辦的Aalto EMBA in Taiwan，三分之二課程由中央大學管理學院頂尖師資授課，三分之一課程由Aalto EE師資親赴台灣授課，並規劃在芬蘭進行為期1週的學習活動。

中央大學EMBA執行長鄭保志指出，這項合作不僅深化學術交流，也將為台灣企業高階主管帶來全新的學習體驗與國際接軌視野，提升影響力與競爭力。

中央大學 芬蘭 師資

延伸閱讀

逢甲攜手義大利4校簽MOU 學生可赴歐交換實習

THE跨學科科學排名 香港城大從第25位躍升至第11位

2026泰晤士THE跨學科國際排名 中原獲私立綜合大學第一

2025私校校長會議 教育部次長：預算65億元3年補助各大學

相關新聞

興大團隊揭秘腫瘤抑制蛋白被失效關鍵 研究成果登上國際期刊

中興大學生命科學系研究團隊耗時7年，研究證實PAD4酵素會對腫瘤抑制蛋白p53進行瓜胺酸化，讓p53失去抑癌功能，為癌細...

嘉南大學師生贏得創新發明競賽4金4銀2銅 展現研發實力

嘉南藥理大學化妝品、保健系師生參加第16屆IIIC國際創新發明競賽昨天獲頒4金4銀。另獲「台灣創新技術博覽會」2銅牌，展...

港務公司與高雄科技大學攜手 推動智慧永續港口與人才合作

臺灣港務公司周永暉董事長21日率相關幕僚團隊，拜會高雄科技大學楊慶煜校長，就港務公司「智慧港口、港口永續」發展方向與人才...

中大攜手芬蘭阿爾托大學 開辦高階經營管理碩士在職學位

中央大學管理學院今日宣布與芬蘭阿爾托大學（Aalto EE）合作，推出高階經營管理碩士在職學位學程，為企業領袖與專業經理...

逢甲大學攜義大利四大名校簽署MOU 拓展學生全球視野

逢甲大學今天與4所義大利名校簽署教育合作備忘錄，合作範圍涵蓋建築、設計、城市規劃、文化藝術、管理與社會科學等多個領域，建...

暨大攜手埔里公所設日間照顧中心 融合教學實習

國立暨南國際大學與埔里鎮公所合作，鎮公所提供場館，暨大設立日間照顧中心，將成全國首例由國立大學運用鄉鎮公所場館設立的長輩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。