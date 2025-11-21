快訊

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

外送專法出爐…外送員時薪不得低於最低工資1.25倍 最重罰50萬元

逢甲攜手義大利4校簽MOU 學生可赴歐交換實習

中央社／ 台中21日電

逢甲大學今天與4所義大利學校簽署教育合作備忘錄（MOU），合作範圍涵蓋城市規劃、文化藝術、社會科學等多個領域，建立跨國合作與雙聯學位，逢甲學生可透過交換與實習，拓展全球視野。

逢甲大學今天發布新聞稿，與義大利的杜林理工大學（POLITO）、坎梅里諾大學（UNICAM）、佛羅倫斯大學（UNIFI）、杜林大學（UNITO）簽署教育合作備忘錄，合作範圍涵蓋建築、設計、城市規劃、文化藝術、管理與社會科學等多個領域，建立跨國合作網絡，開啟雙聯學位、交換學生與學術交流等多元合作模式。

目前已有多名同學成功申請前往坎梅里諾大學交換。逢甲大學副校長黎淑婷表示，提供多元國際機會，鼓勵學生主動參與全球交流，期盼學生能勇敢逐夢、走向世界。

杜林理工大學、坎梅里諾大學、佛羅倫斯大學、杜林大學與米蘭理工大學共12名教授，今天也出席由台中市建築文化教育基金會與逢甲大學共同主辦的「2025義起共創未來：文化×創意×永續」國際論壇、工作坊與展覽等多元活動。

台中市建築文化教育基金會表示，活動透過義大利設計教育經驗與台灣在地實踐的結合，期望能激發新世代設計師的創造力、文化敏銳度與社會責任感，並為國際設計教育交流樹立典範。

義大利 設計師 逢甲大學

延伸閱讀

THE跨學科科學排名 香港城大從第25位躍升至第11位

2026泰晤士THE跨學科國際排名 中原獲私立綜合大學第一

2025私校校長會議 教育部次長：預算65億元3年補助各大學

蔣萬安12月率團赴上海雙城論壇 林奕華：2時間點討論中

相關新聞

2026泰晤士THE跨學科國際排名 中原獲私立綜合大學第一

中原大學國際評比再傳捷報，校方表示，英國泰晤士高等教育公布2026「THE跨學科科學排名」，94國家911所大學入榜。中...

了解日常生活中的隱形規則 台師大學生會自發辦「性別生活展」

國立台灣師範大學學生會日前舉辦為期一周的「看看你再看看我－性別生活展覽」，名稱採用韓國知名女團BLACKPINK歌詞，展...

興大團隊揭秘腫瘤抑制蛋白被失效關鍵 研究成果登上國際期刊

中興大學生命科學系研究團隊耗時7年，研究證實PAD4酵素會對腫瘤抑制蛋白p53進行瓜胺酸化，讓p53失去抑癌功能，為癌細...

嘉南大學師生贏得創新發明競賽4金4銀2銅 展現研發實力

嘉南藥理大學化妝品、保健系師生參加第16屆IIIC國際創新發明競賽昨天獲頒4金4銀。另獲「台灣創新技術博覽會」2銅牌，展...

暨大攜手埔里公所設日間照顧中心 融合教學實習

國立暨南國際大學與埔里鎮公所合作，鎮公所提供場館，暨大設立日間照顧中心，將成全國首例由國立大學運用鄉鎮公所場館設立的長輩...

培養在地護理新血 立委促成台東大學開設護理系

去年台東大學與台東馬偕醫院針對設立護理學系簽訂合作協議，盼培養在地護理人才，為台東醫護人力注入新血。台東大學向教育部申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。