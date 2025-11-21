逢甲攜手義大利4校簽MOU 學生可赴歐交換實習
逢甲大學今天與4所義大利學校簽署教育合作備忘錄（MOU），合作範圍涵蓋城市規劃、文化藝術、社會科學等多個領域，建立跨國合作與雙聯學位，逢甲學生可透過交換與實習，拓展全球視野。
逢甲大學今天發布新聞稿，與義大利的杜林理工大學（POLITO）、坎梅里諾大學（UNICAM）、佛羅倫斯大學（UNIFI）、杜林大學（UNITO）簽署教育合作備忘錄，合作範圍涵蓋建築、設計、城市規劃、文化藝術、管理與社會科學等多個領域，建立跨國合作網絡，開啟雙聯學位、交換學生與學術交流等多元合作模式。
目前已有多名同學成功申請前往坎梅里諾大學交換。逢甲大學副校長黎淑婷表示，提供多元國際機會，鼓勵學生主動參與全球交流，期盼學生能勇敢逐夢、走向世界。
杜林理工大學、坎梅里諾大學、佛羅倫斯大學、杜林大學與米蘭理工大學共12名教授，今天也出席由台中市建築文化教育基金會與逢甲大學共同主辦的「2025義起共創未來：文化×創意×永續」國際論壇、工作坊與展覽等多元活動。
台中市建築文化教育基金會表示，活動透過義大利設計教育經驗與台灣在地實踐的結合，期望能激發新世代設計師的創造力、文化敏銳度與社會責任感，並為國際設計教育交流樹立典範。
