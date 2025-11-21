快訊

最後一盤爆7986張賣單！台積電收1385元、市值35.91兆 影響大盤540點

「公投綁大選」立院三讀通過 公投案公告後3至6個月內要投票

等了10年終於來台！TWICE抵達小港機場 子瑜單獨搭機回台時段曝

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉南大學師生贏得創新發明競賽4金4銀2銅 展現研發實力

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉藥教授陳師瑩帶領學生開發以「膳糖管家」飲食建議系統獲金牌獎。圖／校方提供
嘉藥教授陳師瑩帶領學生開發以「膳糖管家」飲食建議系統獲金牌獎。圖／校方提供

嘉南藥理大學化妝品、保健系師生參加第16屆IIIC國際創新發明競賽昨天獲頒4金4銀。另獲「台灣創新技術博覽會」2銅牌，展現學術、跨域研發、技術創新與產學合作實力，為社會與產業發展注入動能。

獲得金牌的是化妝品系教授梁家華的「台灣白芨專利懸浮晶球—創新可視化綠色生技美學」及「具有緩釋和依序釋放藥物功能的核殼結構纖維」、副教授劉家全的農業廢棄物「大蒜內皮膜」開發綠色環保保濕美白精華液，及保健營養系教授陳師瑩「膳糖管家—瞬時飲食紀錄提升瞬感（CGM）自我血糖管理」開發以連續血糖監測數據為基礎的個人化飲食建議系統。

其中「台灣白芨專利懸浮晶球」已申請兩項專利，並在台灣創新技術博覽會中再獲銅牌肯定。該技術以可量產的懸浮晶球結構打造具視覺吸引力、綠色製程與穩定緩釋效果的粧用劑型，展現嘉藥跨域整合生技與美妝的創新能量。劉家全開發的黑蒜內皮膜精華液具抗氧化與抑制酪胺酸酶等功效，兼具永續理念與市場潛力；「膳糖管家」則有效提升糖尿病患者血糖自我管理能力，推動營養照護的數位化與精準化。

銀牌的是資訊管理系教授蘇致遠以「原鄉映像—VR 沉浸式文化探索」透過沉浸式科技呈現文化記憶。副教授江啟惠的「AI與LINE結合VR的環保綠能學習互動系統」整合科技打造個人化綠能學習環境。副教授張峻彬以「物聯網異常偵測系統」強化智慧監控效率。運動管理系助理教授陳贊仰則以「拳擊智慧守護者」運用科技提升運動安全，展現資訊科技與運動科學領域的跨域應用成果。

在「2025年台灣創新技術博覽會」2面銅牌除「白芨懸浮晶球技術結合牛至植萃應用於保養品開發商品」，「食用鰻原液萃取系統」以急速冷凍形成魚肉冰晶、搭配高溫高壓萃取技術，提高萃取率並保留營養完整，已與國內廠商完成技術轉移，落實產學合作。

校長張翊峰表示，嘉藥師生以創新能量在各大競賽屢獲肯定，不僅展現嘉藥跨領域研究深度與實力，也體現教育品質與人才培育成果。學校將持續強化研發動能、深化產學鏈結，培育兼具創新思維與實作能力的專業人才，讓嘉藥在國際舞台持續發光。

嘉藥校長張翊峰(中)鼓勵4金4銀2銅獲獎教師再接再厲。圖／校方提供
嘉藥校長張翊峰(中)鼓勵4金4銀2銅獲獎教師再接再厲。圖／校方提供
嘉藥陳贊仰助理教授以「拳擊智慧守護者」獲銀牌獎。圖／校方提供
嘉藥陳贊仰助理教授以「拳擊智慧守護者」獲銀牌獎。圖／校方提供

血糖 專利 生技

延伸閱讀

THE跨學科科學排名 香港城大從第25位躍升至第11位

2026泰晤士THE跨學科國際排名 中原獲私立綜合大學第一

2025私校校長會議 教育部次長：預算65億元3年補助各大學

就業壓力更大！陸明年大學畢業生預計達1270萬人 再創新高

相關新聞

2026泰晤士THE跨學科國際排名 中原獲私立綜合大學第一

中原大學國際評比再傳捷報，校方表示，英國泰晤士高等教育公布2026「THE跨學科科學排名」，94國家911所大學入榜。中...

了解日常生活中的隱形規則 台師大學生會自發辦「性別生活展」

國立台灣師範大學學生會日前舉辦為期一周的「看看你再看看我－性別生活展覽」，名稱採用韓國知名女團BLACKPINK歌詞，展...

興大團隊揭秘腫瘤抑制蛋白被失效關鍵 研究成果登上國際期刊

中興大學生命科學系研究團隊耗時7年，研究證實PAD4酵素會對腫瘤抑制蛋白p53進行瓜胺酸化，讓p53失去抑癌功能，為癌細...

嘉南大學師生贏得創新發明競賽4金4銀2銅 展現研發實力

嘉南藥理大學化妝品、保健系師生參加第16屆IIIC國際創新發明競賽昨天獲頒4金4銀。另獲「台灣創新技術博覽會」2銅牌，展...

暨大攜手埔里公所設日間照顧中心 融合教學實習

國立暨南國際大學與埔里鎮公所合作，鎮公所提供場館，暨大設立日間照顧中心，將成全國首例由國立大學運用鄉鎮公所場館設立的長輩...

培養在地護理新血 立委促成台東大學開設護理系

去年台東大學與台東馬偕醫院針對設立護理學系簽訂合作協議，盼培養在地護理人才，為台東醫護人力注入新血。台東大學向教育部申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。