2026泰晤士THE跨學科國際排名 中原獲私立綜合大學第一

中原大學國際評比再傳捷報，校方表示，英國泰晤士高等教育公布2026「THE跨學科科學排名」，94國家911所大學入榜。中原大學首次競逐即獲佳績，全球排名301至350名，台灣名次第11名，除醫學背景大學，中原榮登全國私立綜合大學第一名，推動「跨領域科學研究」的整體成果獲得國際肯定。

中原大學說明，「THE跨學科科學排名」英文為2026 The Interdisciplinary Science Rankings，是依據學校推動跨領域科學研究的成果評比，涵蓋4大科學學科，包含計算機科學（Computer Science）、工程學（Engineering）、生命科學（Life Sciences）、物理科學（Physical Sciences），其中一項研究涵蓋兩個或更多科學學科，被認定為跨學科科學。

中原大學副校長兼研發長吳宗遠表示，中原大學目前有9個學院，在「跨學科科學」除傳統的理、工、電資3大學院外，近年更成立跨學科與跨學院特性的智慧運算，與量子資訊學院和半導體產業學院2個學院，因此不同領域的老師常有機會合作共同研究一跨領域的重要問題。

吳宗遠舉例，中原大學以薄膜研究中心最具國際能見度，目前除水資源與能源永續等重要研究課題，生醫領域的精準醫學是另一個重要投入的研發項目，這是整合化工、機械、醫工系與生物科技學系等跨領域科學合作的例子。目前中原大學薄膜中心也積極和國際知名大學如康乃爾大學、東京大學與新加坡南洋理工大學進行研究合作，成為國際上重要的薄膜研究重鎮。

THE跨學科科學排名評比指標包含「投入（資金與基礎設施）」(Inputs)、「過程（管理支持與成果推動）」(Process)及「產出（研究品質與聲譽）」(Outputs)3大面向，向下推展包括研究經費、設備、行政支援、推廣、成果發布、研究質素、聲譽等11個細項指標，藉以衡量各大學對跨學科研究的支持與成效。中原大學首次參與評比即取得台灣第11名的佳績，而且是私立綜合大學第一名（醫學系大學除外），展現深耕跨領域科學研究的布局與整體實力，受國際專業機構高度肯定。

中原大學表示，排名佳績象徵校方在研究體質、跨域鏈結與科研文化累積已達國際水準。未來將持續以智慧慎用科技與人文的專業知識，造福人群為核心，深化跨領域研究能量，擴大學術的社會影響力。 中原大學以理工學系院起家，積極推動跨領域整合與科研布局。圖／中原大學提供 中原大學與科技大廠共建AI機器人5G專網實驗室，培育跨域科技人才。圖／中原大學提供

