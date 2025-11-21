了解日常生活中的隱形規則 台師大學生會自發辦「性別生活展」

國立台灣師範大學學生會日前舉辦為期一周的「看看你再看看我－性別生活展覽」，名稱採用韓國知名女團BLACKPINK歌詞，展覽以男、女性生命歷程，呈現不同性別在各場域中可能會遇到的性別刻板印象、迷思和困擾，結合集章遊戲元素，鼓勵學生了解日常生活中隱形規則。

台師大學生會表示，展覽設置如「家庭區」，擺放小時候會給予男、女生不同的性別玩具；「學校區」則擺放校園中常見的週記和籤桶；「親密關係區」則放置手作魚池和釣竿，讓大家可以用釣竿釣起親密關係中的困擾。

學生會指出，展覽中也設置常見的標語，如「女生要學會保護自己」、「男生要有擔當一點」、「女老師今天脾氣為什麼這麼差，是大姨媽來嗎」、「有沒有男生可以來幫忙搬東西」，也放置透過文獻嘗試破解迷思的日記本，帶領學生思考，如社會普遍認為男生數理能力較強、女生較情緒化，此說法是否為真。

學生會表示，展覽的用意並非給予對錯等選擇，而是希望讓大家有機會開始嘗試發現生活中隱藏的規則；也鼓勵觀展者，可以嘗試認識另外一個性別，並同時反觀自身被形塑的性別經驗，望向彼此也反觀自身。

台師大學生會性平組組長王昱婷期待，學生除了看見相異之處，也能看見相同之處，重新理解那些已經存在很久的想法，創造解讀的不同可能，並能夠不因性別而受到限制。

台師大學務長林玫君也到場支持，她說，社會也正嘗試調整代表性別的顏色與符號，盼性別議題能在不同場域被看見，人人能突破限制，充分發揮自己的潛能。

