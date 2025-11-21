暨大攜手埔里公所設日間照顧中心 融合教學實習

快訊

中央社／ 南投縣21日電
國立暨南國際大學與埔里鎮公所合作，由鎮公所提供場館，暨大設立日間照顧中心，也將作為相關科系學生實習場域。（國立暨南國際大學提供） 中央社
國立暨南國際大學與埔里鎮公所合作，鎮公所提供場館，暨大設立日間照顧中心，將成全國首例由國立大學運用鄉鎮公所場館設立的長輩日照中心，也將作為相關科系學生實習場域。

國立暨南國際大學今天發布新聞稿表示，日前獲南投縣政府核定，將由埔里鎮公所提供場館，並籌設「暨大附設珠仔山日照中心」，將成全國首例由國立大學運用鄉鎮公所場館設立的日間照顧中心，除照顧當地失能、失智長輩，也將成為學生重要「實習基地」。

暨大校長武東星說，學校長期投入偏鄉長照、健康促進、原住民族教育等領域，這次與埔里鎮公所合作籌設日照中心，除是大學社會責任實踐具象化成果，也將讓護理、長照、社工、原住民族專班學生能在真實場域中學習，真正理解長照需求與文化照顧核心價值。

埔里鎮長廖志城表示，埔里地區人口老化，目前日照服務仍不足。鎮公所與暨大合作，希望透過專業團隊進駐，共同提升社區長輩照顧品質，由鎮公所提供場館、暨大提供專業，是非常具創意的合作模式，未來大學生也能因為這處日照中心走入社區、學習照顧。

暨大表示，已成立護理暨健康福祉學院及相關照護系所，並開設護理、長照學位學程原住民族專班，致力解決偏鄉長照人才短缺問題，設立珠仔山日照中心正是此人才培育政策具體延伸與實踐場域。

暨大向中央社記者進一步表示，暨大附設珠仔山日照中心預計明年3、4月啟用，規劃配置7名照服員、1名護理人員、1名社工、15名暨大實習生，行政事務由社工及照服人員兼職，預計可服務60名長輩。

暨大 原住民族 長照

