暨大攜手埔里公所設日間照顧中心 融合教學實習

賴清德總統日前提出希望30年內，至少增加3位諾貝爾獎得主，近5年台灣論文發表量及被引用次數雖有增長，世界排名卻停滯在20名上下，早被中國大陸狠甩在後；我國多數學門的Q1期刊論文比例已與高被引論文和學術影響力脫節，反映台灣科學研究長年被量化評鑑綁死，僅剩點數競賽，若不拆解這套假繁榮的制度，台灣與諾貝爾獎的距離只會愈來愈遠。

2025-11-21 07:30