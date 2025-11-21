培養在地護理新血 立委促成台東大學開設護理系

去年台東大學與台東馬偕醫院針對設立護理學系簽訂合作協議，盼培養在地護理人才，為台東醫護人力注入新血。台東大學向教育部申請設立護理系的過程，一度因師資編制限制而「緩議」卡關。立委陳瑩、莊瑞雄多次與教育部長鄭英耀、衛福部溝通後，教育部終於核定自2026年起招生。

「台東大學與台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院合作備忘錄簽署儀式暨國立台東大學護理學系籌備處」20日成立記者會，陳瑩表示，期待台東未來可以成為好山、好水、好醫療。

陳瑩表示，台東大學已獲教育部核准，將於2026學年度設立護理學系，招生名額35名。台東大學護理學系將與台東馬偕醫院合作，由醫院提供師資與實習場域，並在三年內挹注教學設備經費3,000萬元。

此外，台東馬偕醫院每年再資助10名學生，每人每年12萬元，連續四年，協助完成學業並鼓勵留鄉服務。陳瑩說，這項資助可鼓勵在地青年報考，培育優秀的在地護理人才，服務家鄉。

莊瑞雄表示，護理系只是第一步，要真正改善台東醫療量能，關鍵在後續配套。他強調，會盯緊師資補強、實習合作、獎助制度和畢業留任機制，讓培育出的人才不只來台東、還能留在台東、一起守護台東。

台東的醫院護理人力不足外，長照機構所需護理人力也相當緊缺。未來台東大學護理系將提供在地年輕人在家鄉學習護理專業的機會，培養熟悉在地需求的護理專才。陳瑩表示，這不只是增加人力，更是提升偏鄉醫療與長照品質的重要一步，也能讓青年有機會在家鄉發揮所學、貢獻社會。

陳瑩指出，期待明年首屆招生後，能為台東注入新血，穩定在地護理人力，並帶動偏鄉醫療整體服務品質提升。開設護理系對台東偏鄉醫療與居民健康權益是一大進展，也希望透過在地培育，讓更多年輕人留在家鄉服務。

