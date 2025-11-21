聽新聞
英國「THE跨學科排名」 亞大全台第六、私大唯一入榜

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
英國「泰晤士高等教育（ＴＨＥ）」發布「二○二六ＴＨＥ跨學科排名」，亞洲大學獲全球第一四一名。圖／亞洲大學提供
英國「泰晤士高等教育（ＴＨＥ）」公布「二○二六ＴＨＥ跨學科排名」，亞洲大學獲全球第一四一名，也是全台第六、私大第一。校方認為，該排名是對校方推動跨領域課程和研究成果的肯定。

ＴＨＥ因應全球跨域趨勢，去年起公布「ＴＨＥ跨學科排名」，列入評比的三大指標包括資金與基礎設施、管理支持與成果推動及研究品質與聲譽，全球有九四國、一二六七所大學列入評比，九一一所大學上榜。

亞洲大學說，全台有七所大學進入全球前一五○名，亞大名列第一四一名，也是前一五○名唯一的私大，並在「研究品質與聲譽」獲最高評分。

校長蔡進發說，該校重視教學與產研，積極推動自主學習、跨領域學習，今年舉辦的「跨域探索博覽會」活動，就是要讓跨域自主學習理念深入校園。除了鼓勵學生精進所學專業，也透過各系所準備的資料，協助學生重新檢視興趣和未來發展方向。

此外，該校也推動各系開設導論課程，引入多元教學方法，幫助學生掌握專業核心觀念與技術，並洞悉產業趨勢，培養跨域的核心軟實力，成為「π型人才」。

蔡進發說，僅具備單一專業已不足以應對未來挑戰，學校鼓勵學生規畫跨域學程、輔修或雙主修，學校開設有十六個校內跨領域學程，並與中醫大合開「中亞聯大」四個跨領域學程，提供更多元的選擇。

