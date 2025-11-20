太空領域看俏大專校院擴大招生 普大生也跨考科大碩士班

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
近年太空系統、通訊等領域崛起，大專校院配合國家政策擴增碩士班招生名額。圖為華航777F貨機協助載運「福爾摩沙衛星八號」首顆衛星至美國。
近年太空系統、通訊等領域崛起，大專校院配合國家政策擴增碩士班招生名額。圖為華航777F貨機協助載運「福爾摩沙衛星八號」首顆衛星至美國。

近年太空系統、通訊等領域崛起，大專校院配合國家政策擴增碩士班招生名額，以近年國立台北科技大學太空系統工程研究所為例，每屆錄取率約一成，其中約三至四成報考生來自於普通大學。

教育部推動「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，自111年起，補助16所大專校院設置20座國家重點產業人才培育基地，包含北科大B5G低軌衛星通訊基地在內，目前已有智慧製造、無人機、資安基地等14座啟用。

北科大教務長黃育賢表示，太空系統工程研究所已歷經三屆招生，過去一屆由教育部核定15個名額，最新開跑的115學年招生，教育部再給予15個外加名，總計可招30人。錄取率每屆約一成，15個名額約有一百多人報考，其中更有三至四成學生是來自普通大學而非科大生。

目前國內僅少數大專校院設有太空研究所，北科大電資學院院長張陽郎談到，相較普通大學多將太空所設置於機電學院，側重火箭硬體、噴射等工業研發，北科大則列於電資學院，在於希望結合ICT領域，也盼一同拉高ICT產業的附加價值。

陽明交大太空系統工程研究所所長廖英皓則指出，當年伴隨國家太空中心升格為行政法人，國家意識到太空領域是國際競爭產業，因此由大學配合政策，2023年前後陸續於全台三大專校院創設太空所。

廖英皓也說，太空工程與航太系不一樣，強調跨領域與大系統思維，教育部核准碩士班一屆招生15人，首年報考約77人，近年增為130至140人，「報考人數是相當不錯。」學生主要來自機械工程、航太、工業工程、大氣環境等以及電機資訊甚至管理等領域。

國家太空中心近年致力發展微衛星並執行立方衛星計畫，由國立中央大學研製飛鼠衛星，使用自製電離層探測儀，能量測繞地軌道上電離層的電漿特性，偵測電漿不規則體，以研究對衛星和地面無線電通訊的干擾。中大表示，過去四年幾乎每年都至少有一顆衛星或太空酬載完成發射，讓學生獲得太空系統設計、整測與操控經驗，近年也成功開發、發射、操控我國第一個繞月、登月科學酬載。

中大也表示，112年招生教育部核定20個名額，後增為23個，每年均錄取額滿，錄取率約在三至四成間。

太空 衛星通訊 教育部
