泰晤士高等教育排名 亞洲大學全台第六、私大第一

英國「泰晤士高等教育（THE）」發布「2026 THE跨學科排名」，亞洲大學首次入榜即獲全球第141名，也是全台第6、私大第一。校方認為，這是對該校推動跨領域課程和研究成果的肯定。

THE因應全球跨域趨勢，去年起公布「THE跨學科排名」，列入評比的三大指標包括「資金與基礎設施」、「管理支持與成果推動」及「研究品質與聲譽」，全球有94國、1267所大學列入評比，有911所大學上榜。

亞洲大學說，根據「2026 THE跨學科排名」，全台有7所大學排名全球前150名，亞大名列第141名、全台第6名、私大第一，而且是唯一上榜前150大的私大。評比中，亞大在「研究品質與聲譽」占比最高，也是獲最高評分部分。

亞大校長蔡進發說，該校重視跨域教學與產研，積極推動自主學習、跨領域學習，像是甫舉辦的「2025跨域探索博覽會」活動，就是要讓跨域自主學習理念深入校園。除了鼓勵學生精進所學專業，也透過各系所精心準備的資料，協助重新檢視興趣和未來發展方向，目的都在了解其他系所的專業內容，也有利於選擇未來的跨域學習路徑。

此外，亞大推動各系開設導論課程，引入多元教學方法，能幫助學生掌握專業核心觀念與技術，並洞悉產業趨勢，培養跨域的核心軟實力，成為「π型人才」。

他說，社會變化快速，僅具備單一專業已不足以應對未來挑戰。他鼓勵學生把握在校時間規畫跨域學程、輔修或雙主修，學校開設有16個校內跨領域學程，與中醫大合開「中亞聯大」4個跨領域學程，合計共20個學程，提供更多元的選擇。學生們累積的跨域實力，也反映在這次的評比，讓亞大獲得高排名。

