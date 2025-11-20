快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

聽新聞
0:00 / 0:00

台東大學與台東馬偕簽署合作備忘錄 推動成立護理學系

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國立台東大學與台東馬偕醫院，今天在台東大學知本校區舉行合作備忘錄簽署儀式，同時宣布成立「台東大學護理學系籌備處」。圖／台東大學提供
國立台東大學與台東馬偕醫院，今天在台東大學知本校區舉行合作備忘錄簽署儀式，同時宣布成立「台東大學護理學系籌備處」。圖／台東大學提供

國立台東大學與台東馬偕醫院今天在台東大學知本校區舉行合作備忘錄簽署儀式，宣布成立「台東大學護理學系籌備處」。這項合作無疑替偏鄉醫護教育打開新的篇章，也讓地方看見長期缺乏護理人力問題終於有了突破契機。

簽約現場除校長鄭憲宗率領主管團隊出席，馬偕醫療體系的董事長蕭聰穎、總院院長張文瀚、台東馬偕院長王光德也出席，展現對此案的高度重視。雙方過去1年多來多次討論護理系設立的可行性，近月來更在立委及中央相關部會的協助下持續推進。

台東長期面臨護理人力不足，不少居民得知東大將成立護理系，紛紛表示期待。「我們這裡醫院、人手都不夠，年輕人如果能在地讀書、在地工作最好！」也有人說，希望未來孩子不用遠赴外縣市就讀，「能在家鄉念書，家長也比較放心」。

此次合作獲得地方與中央高度關注，包括立委莊瑞雄、陳瑩、黃建賓以及行政院東部聯合服務中心等多人都到場支持；副總統蕭美琴也致電祝賀，期盼雙方能透過合作強化台東醫療量能，讓偏鄉醫護教育更加扎根。

經地方爭取，教育部終於審查通過在台東大學設立護理學系，明年招收35名學生，以在地學生為主，師資和設備以及實習場域由台東馬偕醫院負責，且畢業能在地就業。這次合作中，馬偕醫院承諾3年共3千萬元設備經費，並為每年10至15名學生提供獎助學金，優先協助經濟弱勢家庭。

這項合作備忘錄的簽署，被地方視為台東醫護教育的重要起點，縣府表示，台東的護理人才終於能在地培養，有好的開始；而縣府今年8月已經提出明年要補助醫院護理人員類偏遠地區加給，這個月又宣布要幫衛生所部份醫護人員升等調薪4000元，希望運用各種人才補助措施提昇台東的醫療品質。

台東 馬偕醫院 醫護人員
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台東醫療跨大步！馬偕宿舍40年老屋將重建 中央地方力挺

淡江大橋、馬偕意象入國幣設計？侯友宜允積極向中央反映

台東馬偕中西醫聯手 助病人復能擺脫說話肢體障礙

周五「立冬」 冬天正式來了 馬偕醫院長張文瀚憂「這件事」引爆急診

相關新聞

泰晤士高等教育排名 亞洲大學全台第六、私大第一

英國「泰晤士高等教育（THE）」發布「2026 THE跨學科排名」，亞洲大學首次入榜即獲全球第141名，也是全台第6、私...

台東大學與台東馬偕簽署合作備忘錄 推動成立護理學系

國立台東大學與台東馬偕醫院今天在台東大學知本校區舉行合作備忘錄簽署儀式，宣布成立「台東大學護理學系籌備處」。這項合作無疑...

太空領域看俏大專校院擴大招生 普大生也跨考科大碩士班

近年太空系統、通訊等領域崛起，大專校院配合國家政策擴增碩士班招生名額，以近年國立台北科技大學太空系統工程研究所為例，每屆...

文大新聞數位傳播研討會 剖析AI時代的新聞媒介挑戰與轉型全景

中國文化大學新聞學系研究所主辦的「2025數位時代的傳播產業發展及新聞傳播教育」學術研討會，於2025年11月20日（星期四）在曉峰紀念館舉行。本次研討會以「瀰漫及演算：反思人工智慧時代下的新聞媒介挑

大學生赴陸交流需自我檢核表 葛如鈞批：教育部是陸委會下級機關？

立委葛如鈞今日在立法院指出，教育部要求各大學學生赴中國大陸交流時需填報「自我檢核表」，質疑法源依據為何，更痛批教育部是否...

五大洲學者齊聚東海大學 四場重量級年會引爆全球關注

在七十周年的里程碑上，東海大學政治系以一連四場重量級國際研討會，讓台中成為全球政治學界的思想匯流之地。短短一個月內，超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。