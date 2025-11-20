台東大學與台東馬偕簽署合作備忘錄 推動成立護理學系

國立台東大學與台東馬偕醫院今天在台東大學知本校區舉行合作備忘錄簽署儀式，宣布成立「台東大學護理學系籌備處」。這項合作無疑替偏鄉醫護教育打開新的篇章，也讓地方看見長期缺乏護理人力問題終於有了突破契機。

簽約現場除校長鄭憲宗率領主管團隊出席，馬偕醫療體系的董事長蕭聰穎、總院院長張文瀚、台東馬偕院長王光德也出席，展現對此案的高度重視。雙方過去1年多來多次討論護理系設立的可行性，近月來更在立委及中央相關部會的協助下持續推進。

台東長期面臨護理人力不足，不少居民得知東大將成立護理系，紛紛表示期待。「我們這裡醫院、人手都不夠，年輕人如果能在地讀書、在地工作最好！」也有人說，希望未來孩子不用遠赴外縣市就讀，「能在家鄉念書，家長也比較放心」。

此次合作獲得地方與中央高度關注，包括立委莊瑞雄、陳瑩、黃建賓以及行政院東部聯合服務中心等多人都到場支持；副總統蕭美琴也致電祝賀，期盼雙方能透過合作強化台東醫療量能，讓偏鄉醫護教育更加扎根。

經地方爭取，教育部終於審查通過在台東大學設立護理學系，明年招收35名學生，以在地學生為主，師資和設備以及實習場域由台東馬偕醫院負責，且畢業能在地就業。這次合作中，馬偕醫院承諾3年共3千萬元設備經費，並為每年10至15名學生提供獎助學金，優先協助經濟弱勢家庭。

這項合作備忘錄的簽署，被地方視為台東醫護教育的重要起點，縣府表示，台東的護理人才終於能在地培養，有好的開始；而縣府今年8月已經提出明年要補助醫院護理人員類偏遠地區加給，這個月又宣布要幫衛生所部份醫護人員升等調薪4000元，希望運用各種人才補助措施提昇台東的醫療品質。

商品推薦