大學生赴陸交流需自我檢核表 葛如鈞批：教育部是陸委會下級機關？

立委葛如鈞今日在立法院指出，教育部要求各大學學生赴中國大陸交流時需填報「自我檢核表」，質疑法源依據為何，更痛批教育部是否為陸委會的下級機關。教育部政務次長劉國偉則表示，沒有審查內容，也未阻止學生前往。

葛如鈞指出，近期教育部發文各大學，要求學校需於學生赴中國大陸交流一個月前，上平台登錄，並於活動完成一個月後進行事後登錄、回報活動概況，連系學會、社團交流都包含在內。教育部亦要求學校強化自我檢核，不定時檢查填報情形，列入行政紀錄以及獎補助款之參據。對此，葛如鈞質疑，到底是否有法源依據，讓教育部能要求學校自我檢核？

葛如鈞指出，有學生向立委辦公室反映，不清楚如何向教育部通報，大家都很困擾。他痛批校方有什麼義務要通報學生的赴陸行程，學生又有什麼義務自我檢核？「這不是綠色恐怖，什麼是綠色恐怖？」更質疑教育部到底是教育部、還是陸委會的下級機關。

經查，檢核表內容包含交流內容有無違反法令規定或涉有政治性內容、是否涉及中國大陸招攬台灣青年學生赴陸就業、創業相關政策，學生實習合約內容是否依照相關辦法訂定，內容是否包含提供我方學生就業機會等。

教育部國際司副司長陳立穎指出，填報的項目是依據兩岸人民關係條例的第33條、第33-1條等規定。劉國偉表示，不會要求學生填寫，而是希望提醒學校檢查，內容是否有違反兩岸人民關係條例的規定。如果大學端有困擾會提供協助，內容沒有審查，也沒有阻止學生前往。

商品推薦