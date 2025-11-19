五大洲學者齊聚東海大學 四場重量級年會引爆全球關注

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
東海大學社會科學院與泰國法政大學簽署合作備忘錄。圖／東海大學提供
東海大學社會科學院與泰國法政大學簽署合作備忘錄。圖／東海大學提供

在七十周年的里程碑上，東海大學政治系以一連四場重量級國際研討會，讓台中成為全球政治學界的思想匯流之地。短短一個月內，超過500位國內外專家學者踏入東海校園，來自歐亞15國的113位學者從日本、荷蘭，到泰國與烏克蘭相繼出席，帶來橫跨國際關係、政治學、文化研究、安全研究與科技政策的數百篇最新研究成果。

政治系主任張峻豪表示，東海政治系所展現的國際能量，已使東海成為台灣政治學界不可或缺的研究樞紐與重要橋樑。

東海大學政治系此次一口氣舉辦台灣東南亞區域研究年會「十字路口的東南亞：全球變局與展望」、中國政治年會「川普新政與美中臺新變局」、國際關係年會「重商主義重返國際政治：關稅、戰爭、AI與大國競爭」、當代日本研究年會「迎向變動時代：臺日關係在科技、安全、海洋與永續中的新發展」等四大國際學術研討會。

分別聚焦時下地緣政治與大國競爭的討論，議題涵蓋日本安全政策、東南亞政治社會、區域安全以及中國治理與社會變遷，也包括印太戰略、歐盟戰略自主、美中競爭與地緣政治、人工智慧與全球秩序的重塑等熱門議題。

其中，「東南亞區域研究年會」由東海大學社會科學院與泰國法政大學共同完成多項合作備忘錄簽署，象徵台泰學術交流邁入新階段；「中國政治年會」邀請中研院院士吳玉山發表專題演講「世界如何進入新冷戰：霸權競爭、重商與民粹」。

「國際關係年會」則邀集立法院副院長江啟臣等國內外國際關係權威學者參與，以及「川普與美國治世」圓桌論壇，共同討論川普政府帶來的衝擊與國際局勢變化；「當代日本研究年會」也獲日本駐台外交機構的重視，由日本台灣交流協會台北事務所新聞文化部長荒木直哉代表致詞，透過東海大學成為深化台日關係的關鍵學術平台。

張峻豪表示，政治系響應七十周年校慶以「七十政好」為主題，與各個學術機構共同舉辦四場大型會議，共同慶賀東海七十，代表東海大學的學術研究與跨領域能力備受國內外學者肯定。

展望未來，張峻豪說，將持續拓展「跨國政治研究聚落」，透過國際論壇、產官學合作，讓台灣在國際議題研究上持續發聲、深化交流。

東海大學舉辦四場重量級國際學術研討會，逾500位國內外專家學者齊聚。圖／東海大學提供
東海大學舉辦四場重量級國際學術研討會，逾500位國內外專家學者齊聚。圖／東海大學提供
研討會分別聚焦時下地緣政治與大國競爭討論。圖／東海大學提供
研討會分別聚焦時下地緣政治與大國競爭討論。圖／東海大學提供

