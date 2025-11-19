屏大民生校區光電球場啟用 全國最大約等4座大安公園
屏東大學推動「光電結合運動設施」，除將校內戶外球場升級為風雨球場，更升級成為「光電球場」。民生校區太陽能風雨球場今天啟用，總裝置容量達1322kWp，為全國大專校院發電總容量第一，目前屏大相關光電設施發電量已可供全校8成用電。
屏大2019年完成屏商校區風雨球場整建工程，2022年完成屏師校區光電球場工程，並結合光電設備升級為光電球場，包含2座籃球場與3座排球場，總裝設容量為499.8 kWp。
今天啟用的民生校區光電球場，以象徵大武山綿延意象設計屋頂造型，面積超過屏師校區球場兩倍有餘，總裝置容量達1322.04 kWp，未來併網後預估發電量將超過全校20%，成為屏大最重要光電設施，並能支援民生校區體育教學與活動需求。
屏大校長陳永森表示，民生校區光電球場年發電量約158萬度，每年可減碳748公噸，約是4座大安森林公園，為全國大專校院發電總容量第一。他說，屏大綠電發電率達到用電率8成，將朝百分百綠能前進，零碳校園是最終目標。
屏大體育室主任林瑞興指出，民生校區光電球場不但提供遮蔽式籃球及排球場，也有遮蔽式硬地網球及紅土網球場，吸引多所友校參訪，明年將配合屏東縣議會舉辦全國軟式網球賽。合作的寶島陽光再生能源集團執行長高治舟表示，目前在屏東縣投資已達34億元，未來會積極配合政府推動能源轉型。
