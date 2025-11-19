快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

國北教大130周年校慶點燈祈福 11月27日聲樂家簡文秀邀唱「平安夜」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國北教大第一屆傑出校友 聲樂家簡文秀 將帶來「奇異恩典」為典禮獻上祝福。財團法人億光文化基金會／提供
國北教大第一屆傑出校友 聲樂家簡文秀 將帶來「奇異恩典」為典禮獻上祝福。財團法人億光文化基金會／提供

國立臺北教育大學是台灣最悠久的教育大學，培育無數優秀教師與人才，校友超過20多萬人，今年歡慶創校130周年，與校友總會及億光電子（2393）共同舉辦「130向前走」點燈祈福典禮，將於11月27日(星期四)感恩節當天下午5時30分，在行政大樓前廣場溫馨登場，特別邀請各大宗派領袖蒞臨及點燈祈福。

聲樂家簡文秀表示，為感念國北教大的栽培與教導，億光電子捐贈「全國最高15米聖誕樹」及「360吋LED戶外全彩電視牆」，為校園增添節慶光彩。在璀璨亮眼的聖誕樹下，有簡文秀、開心男團黑旋風及薩克斯風孫維廷帶來的精湛演出，更有校友及音樂系合唱團演唱校歌，並與全體來賓們高唱〈平安夜〉，以歌聲和樂聲串起滿滿的祝福。

活動免費免票、自由入場。

教育 簡文秀 北教大
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新北淡水區正德國中33週年校慶 趣味活動表演精彩

台南金城國中64週年校慶 韓國姊妹校到訪祝賀

中山醫大65周年校慶 吳元煌獲頒名譽博士

台東成功商水35周年校慶...校史室揭幕 這些傑出校友回母校

相關新聞

世新大學攜手英迪格酒店 提供給薪、住宿多部門輪調實習

世新大學與阿里山英迪格酒店（Hotel Indigo Alishan by IHG）簽署產學合作備忘錄，啟動「世新大學學...

國北教大130周年校慶點燈祈福 11月27日聲樂家簡文秀邀唱「平安夜」

國立臺北教育大學是台灣最悠久的教育大學，培育無數優秀教師與人才，校友超過20多萬人，今年歡慶創校130周年，與校友總會及...

東海大學校友李詩欽獲日本頒授旭日中綬章 東海校長讚：母校深感榮耀

日本日前公布秋季「外國人敘勲」名單，東海大學校友、前台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽獲頒 「旭日中綬章」，他多年推...

月世界惡地形再造新風貌 高師大USR推動田寮轉型地方創生

田寮以月世界惡地形聞名，近年大學USR計畫長期深耕，逐漸展現出不同於以往的地方能量，國立高雄師範大學執行「田寮月世界產業...

台大雞排之亂被放鳥！學生會開出1條件 達標發500份雞排「保證不跑路」

台大大氣系一名學生日前於匿名粉專預測台北市將連放兩天颱風假，並聲稱若預測失準將發送300份雞排及100杯珍奶，最終卻未兌現...

第29屆「台法文化獎」揭曉 吳錫德、盧松共同獲獎

文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院共同創設的「台法文化獎」，9月8日在巴黎法蘭西學院召開第29屆評審會議，評審團共評選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。