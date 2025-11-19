國北教大130周年校慶點燈祈福 11月27日聲樂家簡文秀邀唱「平安夜」

國立臺北教育大學是台灣最悠久的教育大學，培育無數優秀教師與人才，校友超過20多萬人，今年歡慶創校130周年，與校友總會及億光電子（2393）共同舉辦「130向前走」點燈祈福典禮，將於11月27日(星期四)感恩節當天下午5時30分，在行政大樓前廣場溫馨登場，特別邀請各大宗派領袖蒞臨及點燈祈福。

聲樂家簡文秀表示，為感念國北教大的栽培與教導，億光電子捐贈「全國最高15米聖誕樹」及「360吋LED戶外全彩電視牆」，為校園增添節慶光彩。在璀璨亮眼的聖誕樹下，有簡文秀、開心男團黑旋風及薩克斯風孫維廷帶來的精湛演出，更有校友及音樂系合唱團演唱校歌，並與全體來賓們高唱〈平安夜〉，以歌聲和樂聲串起滿滿的祝福。

活動免費免票、自由入場。

商品推薦