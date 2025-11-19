東海大學校友李詩欽獲日本頒授旭日中綬章 東海校長讚：母校深感榮耀
日本日前公布秋季「外國人敘勲」名單，東海大學校友、前台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽獲頒 「旭日中綬章」，他多年推動台日經濟交流的卓越貢獻備受肯定。東海大學張國恩說，李詩欽校友在國際舞台上的傑出表現，是師生與校友共同的榮耀。
日本台灣交流協會表示，李詩欽自2019年至2025年6月擔任台灣區電機電子工業同業公會理事長期間，致力加強台日雙邊經貿合作。疫情期間，他推動線上國際展示會及商談會，使台日企業交流得以持續；疫情後，他亦多次率領產業代表團訪日，深化與日本企業及相關團體的互動，對強化台日產業合作具有重要影響。
日本台灣交流協會指出，李詩欽致力台日友好關係，可說是擁有卓越貢獻，他能夠獲得授勲，是表揚他長期投入台日產業往來與國際合作的肯定。
東海大學校長張國恩說，李詩欽是他最欽佩的東海大學傑出校友之一，不僅為人謙和關心母校，他愛母校的心更是化為行動，常年默默貢獻，這些年他捐助東海提升資訊設備的金額已經超過5000萬，最近更捐贈Nvidia伺服器B200，金額高達3000萬，讓東海躍升國內AI大學之一。
張國恩強調，李詩欽在台日產業交流領域深耕多年，對促進兩國經濟合作具有實質貢獻。此次獲頒旭日中綬章，充分展現其專業成就，也讓母校深感榮耀。
