世新大學攜手英迪格酒店 提供給薪、住宿多部門輪調實習

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
世新大學與阿里山英迪格酒店（Hotel Indigo Alishan by IHG）簽署產學合作備忘錄，啟動「世新大學學生Working Holiday計畫」。圖／世新大學提供
世新大學與阿里山英迪格酒店（Hotel Indigo Alishan by IHG）簽署產學合作備忘錄，啟動「世新大學學生Working Holiday計畫」。圖／世新大學提供

世新大學阿里山英迪格酒店（Hotel Indigo Alishan by IHG）簽署產學合作備忘錄，啟動「世新大學學生Working Holiday計畫」。世新大學學生可於寒暑假期間參與實習，安排學生多部門輪調培訓，由英迪格提供文化體驗以及住宿、薪資，表現優異的學生可另外獲得推薦信。

世新大學觀光系副教授申元洪指出，阿里山擁有豐富的自然景觀與文化資源，包括全球唯一的高山鐵路與日治時期的歷史建築。學生應透過實習深入探索阿里山的文化與生態，並以此為基礎，成為推廣台灣觀光的代言人。

申元洪也強調，計畫不僅是累積工作經驗，也是學生認識台灣觀光業價值的契機。副教授李奇樺則表示，過去已有世新學生在阿里山英迪格酒店實習，此次合作是為學生提供更全面的專業養成機會。

世新大學校長陳清河在簽約儀式上強調，合作為學生開創了結合專業實習與文化體驗的新模式，學生能在國際品牌飯店的專業環境中，深入了解飯店業的運作模式，並以阿里山的自然與文化資源為基礎，提升自身的專業能力與文化理解。

霖雲國際開發總經理張哲明認為，合作計畫的最大亮點在於學生能透過實務操作與文化活動，了解飯店業的多元面向，並在國際化的環境中發掘潛力。

阿里山英迪格酒店總經理鄭耀山說，飯店業的競爭力不僅來自硬體設施，更來自於人才的培育。期待透過此次合作，吸引更多熱愛觀光產業的學生加入，並在實習中學習跨文化溝通與專業服務技能。

