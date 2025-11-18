月世界惡地形再造新風貌 高師大USR推動田寮轉型地方創生

田寮以月世界惡地形聞名，近年大學USR計畫長期深耕，逐漸展現出不同於以往的地方能量，國立高雄師範大學執行「田寮月世界產業轉型與在地永續人才培育計畫」在田寮連3天推出田寮肉香學堂、惡地酒香教育共釀活動，從食農教育到風土產品研發，呈現地方創生活力。

此次田寮肉香學堂吸引超過百名大學生參與，課程圍繞田寮履歷豬肉品牌，從產地到餐桌，帶領學生實作灌香腸、學習產銷履歷制度、理解品牌背後的治理邏輯。

田寮區長梅兆平說，地方代表、農會團隊也加入教學，形成地方共授場景，透過這類深度參與不僅看到食安，也理解地方農產如何建立品牌、面對市場。

惡地酒香教育共釀在風土產品開發上也展現研究能量，由高師大教授謝建元、王琴扉運用專業領域的知識與在地居民共同研發出獨具風格的「刺竹風味威士忌」，以田寮特色淡水果香氣搭配濃度較低酒精，光透過味覺就可以體驗到田寮月世界獨有風情，還有龍眼木灰及惡地泥岩製作的容器。

謝建元說，這些產品並非為了快速商品化，而是讓地方素材提升附加價值成為工藝品，此為USR計畫中從土地出發的重要理念。

高師大校長王政彥表示，田寮長期被視為自然景觀亮點，但在產業、文化與教育層面仍有拓展空間，USR近年以地景踏查、食農教育、風土研發等方式累積共創能量，讓學生以更多元視角理解地方，也為田寮打造出新的可能。

此次活動中，高師大、田寮區公所與詮豐精密工具公司共同完成產官學三方策略聯盟簽署，讓田寮地方創生不再是單一計畫，而是一場更系統性的合作工程，未來將整合更多跨域資源，讓田寮成為教育創新與風土永續的示範基地，推動產業升級、文化再生。

產官學夥伴齊聚高師大USR品酒會，凝聚產官學合作與地方共創能量。圖／高師大提供 高師大USR團隊與地方夥伴共同推動田寮地方創生。圖／高師大提供 高師大校長王政彥（中）、田寮區長梅兆平及詮豐精密工具公司董事長吳參貴簽署合作協議書。圖／高師大提供 大學生熱情投入課程完成灌香腸體驗。圖／高師大提供 田寮肉香食堂大學生親手灌製在地香腸。圖／高師大提供

