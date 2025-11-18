台大雞排之亂被放鳥！學生會開出1條件 達標發500份雞排「保證不跑路」

台大大氣系一名學生日前於匿名粉專預測台北市將連放兩天颱風假，並聲稱若預測失準將發送300份雞排及100杯珍奶，最終卻未兌現，引發校內外熱議。對此，台大學生會回應，若相關貼文底下針對「台大待改善問題與未來期待」的留言突破500則，學生會將申請預算，統一發放500份雞排作為回饋。

台大學生會於官方IG發文指出，近日校園討論度最高的焦點，正是自稱大氣系學生的網友在颱風假預測失準後未履行發放雞排的承諾，引發不少學生不滿。學生會表示，聽見同學的失望後，希望以更具意義的方式回應社群期待，因此發起留言活動，只要針對「台大待改善事項或對未來的期待」的留言累積超過 500 則，學生會將向學代會提交預算提案，待審議通過後，將統一發放500份雞排。

台大學生會補充說明，此次徵集的意見範圍涵蓋校內交通動線、學習與活動空間、課程內容、學餐品質及宿舍環境等多項議題，只要同學提出的需求具備真實性與重要性，都鼓勵以文字、條列或其他形式表達。學生會表示，此舉希望更直接蒐集學生對校務的核心關切，作為後續推動改善的參考。如果留言總數達到500則，學生會將啟動後續的預算申請流程，並另行公布雞排發放的方式與細節，確保活動執行透明且有序。

對此，許多人在底下留言響應，「校內街燈不夠密集是真的，同學天黑回去都擔驚受怕」、「校園的路面都凹凸不平，晴天就算了，但下雨時到處都是水坑，真的很影響出行」、「小小福很多老鼠」、「希望住宿房間可以再多一點，中南部的學生很擔心沒有宿舍可以住」、「選課系統不要一直強制登出，很難選課」、「希望宿舍網路不要限制流量/放寬流量限制，現在1080p影片已經是常態，隨便看個幾小時的教學影片就會直接爆限制」。

至於為何選擇以雞排作為回饋方式，台大學生會表示，「既然全校師生都對雞排有所期待，不如將雞排作為推動校務改善的起點」。學生會強調，活動過程將公開透明，承諾不會失約或反悔，期望藉由這項小小的舉措，讓校園改革從一塊雞排開始，激發更多學生參與討論與建議。

自稱台大大氣系的網友原定將在台大發放雞排，卻「放鳥」數百人。 記者林俊良／攝影

