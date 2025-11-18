東吳課程融入雲端服務技術 助學生考取國際證照

東吳大學資管系舉辦專題講座，邀企業團隊分享全球雲端技術的最新發展趨勢，系上也將雲端服務技術納入大四核心課程，助力學生考取國際雲端證照。

東吳大學今天發布新聞稿指出，為落實學用合一，東吳大學資訊管理系積極推動資訊技術教育與產業實務的深度融合，針對大四學生定期舉專題講座，邀請產業專家親赴校園，分享最新技術趨勢與企業應用實務。

東吳大學資訊管理系近日邀請亞馬遜旗下的AmazonWeb Services（AWS）團隊舉辦專題講座，分享全球雲端技術的最新發展趨勢與實際應用經驗，介紹AWSEducate學習平台，協助學生運用雲端資源，從理論到實作全面提升技術能力。

資訊管理系教師許哲銓指出，系上已將雲端服務技術納入大四核心課程，學生可透過AWS進行專案開發與技術驗證，並取得AWS Certified Cloud Practitioner等國際雲端證照，今年已有超過40名學生考取國際證照並進入企業實習。

東吳大學人本AI研究中心主任朱蕙君提到，近年東吳大學積極推動跨場域產業服務研究，鼓勵教師將研究成果應用於企業服務情境，讓學術能量「走出實驗室、走進企業現場」，透過與國際企業合作，學生能在實際專案中學習如何將AI與雲端技術整合應用，培養符合產業需求的數位轉型人才。

