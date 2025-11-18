快訊

財劃法會議只給一張A4紙？蘇俊賓：沒公式就要求背書 高雄、台南都不滿

分「他字案」查黃國昌貪汙？法界：查不出來就放檢察長的抽屜

台股跳水691點 金管會出面信心喊話：跌幅在亞股中間「韓跌更多」

東吳課程融入雲端服務技術 助學生考取國際證照

中央社／ 台北18日電
東吳大學。圖／聯合報系資料照片
東吳大學。圖／聯合報系資料照片

東吳大學資管系舉辦專題講座，邀企業團隊分享全球雲端技術的最新發展趨勢，系上也將雲端服務技術納入大四核心課程，助力學生考取國際雲端證照。

東吳大學今天發布新聞稿指出，為落實學用合一，東吳大學資訊管理系積極推動資訊技術教育與產業實務的深度融合，針對大四學生定期舉專題講座，邀請產業專家親赴校園，分享最新技術趨勢與企業應用實務。

東吳大學資訊管理系近日邀請亞馬遜旗下的AmazonWeb Services（AWS）團隊舉辦專題講座，分享全球雲端技術的最新發展趨勢與實際應用經驗，介紹AWSEducate學習平台，協助學生運用雲端資源，從理論到實作全面提升技術能力。

資訊管理系教師許哲銓指出，系上已將雲端服務技術納入大四核心課程，學生可透過AWS進行專案開發與技術驗證，並取得AWS Certified Cloud Practitioner等國際雲端證照，今年已有超過40名學生考取國際證照並進入企業實習。

東吳大學人本AI研究中心主任朱蕙君提到，近年東吳大學積極推動跨場域產業服務研究，鼓勵教師將研究成果應用於企業服務情境，讓學術能量「走出實驗室、走進企業現場」，透過與國際企業合作，學生能在實際專案中學習如何將AI與雲端技術整合應用，培養符合產業需求的數位轉型人才。

東吳大學
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

AWS港都創新日登場 陳其邁：共同打造數位生態系

張捷「二度就業」近況曝！一周考取不動產證照　夏如芝驕傲曝備考秘辛

台股震盪中顯契機 創新科技族群底氣足

東吳超馬11月底開跑 攜手故宮展古今運動魅力

相關新聞

第29屆「台法文化獎」揭曉 吳錫德、盧松共同獲獎

文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院共同創設的「台法文化獎」，9月8日在巴黎法蘭西學院召開第29屆評審會議，評審團共評選...

準研究生想「二推」要告知教授嗎？過來人一面倒：這是大忌

近日各校研究所推甄陸續放榜，部分科系教授會在開學前先收學生、簽實驗室，提早為未來研究規劃做準備。一名準備和實驗室教授面談的學生還有別的規劃，猶豫是否要在和教授面談時先告知對方。

大學寒假12月底開始 教育部：勿赴中國統戰交流

國立台灣大學等多所大學12月底開始放寒假，教育部近日再發函提醒各校教職人員，支持兩岸良性互動，但不要參加中國相關涉及統戰...

諾貝爾和平獎得主「阿拉伯之春的女士」訪清大 鼓勵青年勇敢參與改變

國立清華大學昨舉辦「諾貝爾大師在清華」系列活動首場講座，邀請2011年諾貝爾和平獎得主塔瓦庫·卡曼（Tawakkol K...

大學生修EMI 免托福申請美名校

教育部昨宣布啟動「ＥＭＩ免試托福試辦計畫」，未來中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學等四所雙語全校型標竿大學的學生...

影／台大電機系學長大器 替大氣系學生發400份雞排

一名台大電機系已畢業學長，因不滿自稱台大大氣系的學生，在鳳凰颱風影響台灣前，發祭品文，說台北市一定至少會放兩天假。如未命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。