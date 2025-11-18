東吳課程融入雲端服務技術 助學生考取國際證照
東吳大學資管系舉辦專題講座，邀企業團隊分享全球雲端技術的最新發展趨勢，系上也將雲端服務技術納入大四核心課程，助力學生考取國際雲端證照。
東吳大學今天發布新聞稿指出，為落實學用合一，東吳大學資訊管理系積極推動資訊技術教育與產業實務的深度融合，針對大四學生定期舉專題講座，邀請產業專家親赴校園，分享最新技術趨勢與企業應用實務。
東吳大學資訊管理系近日邀請亞馬遜旗下的AmazonWeb Services（AWS）團隊舉辦專題講座，分享全球雲端技術的最新發展趨勢與實際應用經驗，介紹AWSEducate學習平台，協助學生運用雲端資源，從理論到實作全面提升技術能力。
資訊管理系教師許哲銓指出，系上已將雲端服務技術納入大四核心課程，學生可透過AWS進行專案開發與技術驗證，並取得AWS Certified Cloud Practitioner等國際雲端證照，今年已有超過40名學生考取國際證照並進入企業實習。
東吳大學人本AI研究中心主任朱蕙君提到，近年東吳大學積極推動跨場域產業服務研究，鼓勵教師將研究成果應用於企業服務情境，讓學術能量「走出實驗室、走進企業現場」，透過與國際企業合作，學生能在實際專案中學習如何將AI與雲端技術整合應用，培養符合產業需求的數位轉型人才。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言