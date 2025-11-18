台灣田園花果之美回到發源地 黃美賢返嘉大舉辦校慶特展
嘉義大學迎接創校106周年、嘉師與嘉農整併25周年之際，邀請傑出校友、長榮大學副教授黃美賢返校舉辦《綠園恩光—黃美賢台灣花果油畫展》。黃美賢以細膩筆觸描繪台灣田園花果，其作品被藝術史學者王哲雄盛讚「兼具古典美與現代感，風格高雅詩意、富音樂律動感」，更被譽為「台灣田園花果畫家」。嘉大表示，此次展覽不僅展現校友深厚藝術成就，也象徵校友回歸「綠園」共享榮耀，格外具有意義。
本次特展集結黃美賢多年創作成果，涵蓋「花卉」、「水果」與「花果與動物」三大系列，共展出40餘件作品，以油彩呈現台灣田園的生命律動與自然之美。展期自11月18日起至12月26日於嘉義大學蘭潭校區圖書資訊館一樓展覽廳展出。
黃美賢長期以花果與田園為創作主軸，至今已舉辦12場花果主題個展，作品散發濃厚自然情懷與藝術美感。她表示，最動人的藝術品是大自然，最偉大的藝術家則是創造天地萬物的造物主。
黃美賢自1980年於嘉義師專美勞組起步，後取得新竹師院美勞教育系學士、文化大學藝術研究所碩士、台灣師範大學社會教育博士，並赴美國俄亥俄州立大學（OSU）從事藝教博士後研究，奠基紮實藝術底蘊。歷任國立台灣藝術大學專任副教授、嘉義市文化局局長、故宮博物院副處長、教育部科長及北美館編審等職，亦擔任嘉義大學聯合校友總會副理事長，獲選為嘉大傑出校友。
為慶祝校慶並凝聚校友情誼，《綠園恩光》畫展將於11月22日（六）下午舉行開幕典禮，由黃美賢親自導覽。另於11月23日、11月29日、11月30日及12月25日陸續舉辦四場假日導覽（均為下午2時至3時）。嘉大邀請校友與社會各界蒞臨欣賞，在筆觸與色彩間共同感受藝術與自然交織的綻放之美。
