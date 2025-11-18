快訊

金句爆紅！「從從容容、游刃有餘」排字登共艦 王世堅回應了

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

台灣田園花果之美回到發源地 黃美賢返嘉大舉辦校慶特展

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
《綠園恩光-黃美賢台灣花果油畫展》11月18日至12月26日於嘉大蘭潭校區圖書資訊館一樓展覽廳展出，展出作品包括2025年「吉祥四瑞」等50幅作品。圖／嘉義大學提供
《綠園恩光-黃美賢台灣花果油畫展》11月18日至12月26日於嘉大蘭潭校區圖書資訊館一樓展覽廳展出，展出作品包括2025年「吉祥四瑞」等50幅作品。圖／嘉義大學提供

嘉義大學迎接創校106周年、嘉師與嘉農整併25周年之際，邀請傑出校友、長榮大學副教授黃美賢返校舉辦《綠園恩光—黃美賢台灣花果油畫展》。黃美賢以細膩筆觸描繪台灣田園花果，其作品被藝術史學者王哲雄盛讚「兼具古典美與現代感，風格高雅詩意、富音樂律動感」，更被譽為「台灣田園花果畫家」。嘉大表示，此次展覽不僅展現校友深厚藝術成就，也象徵校友回歸「綠園」共享榮耀，格外具有意義。

本次特展集結黃美賢多年創作成果，涵蓋「花卉」、「水果」與「花果與動物」三大系列，共展出40餘件作品，以油彩呈現台灣田園的生命律動與自然之美。展期自11月18日起至12月26日於嘉義大學蘭潭校區圖書資訊館一樓展覽廳展出。

黃美賢長期以花果與田園為創作主軸，至今已舉辦12場花果主題個展，作品散發濃厚自然情懷與藝術美感。她表示，最動人的藝術品是大自然，最偉大的藝術家則是創造天地萬物的造物主。

黃美賢自1980年於嘉義師專美勞組起步，後取得新竹師院美勞教育系學士、文化大學藝術研究所碩士、台灣師範大學社會教育博士，並赴美國俄亥俄州立大學（OSU）從事藝教博士後研究，奠基紮實藝術底蘊。歷任國立台灣藝術大學專任副教授、嘉義市文化局局長、故宮博物院副處長、教育部科長及北美館編審等職，亦擔任嘉義大學聯合校友總會副理事長，獲選為嘉大傑出校友。

為慶祝校慶並凝聚校友情誼，《綠園恩光》畫展將於11月22日（六）下午舉行開幕典禮，由黃美賢親自導覽。另於11月23日、11月29日、11月30日及12月25日陸續舉辦四場假日導覽（均為下午2時至3時）。嘉大邀請校友與社會各界蒞臨欣賞，在筆觸與色彩間共同感受藝術與自然交織的綻放之美。

《瓜瓞盈框》（哈密瓜） 黃美賢 2025。圖／嘉義大學提供
《瓜瓞盈框》（哈密瓜） 黃美賢 2025。圖／嘉義大學提供
《紫氣多福》（葡萄） 黃美賢 2025。圖／嘉義大學提供
《紫氣多福》（葡萄） 黃美賢 2025。圖／嘉義大學提供
《平安報喜》（蘋果＋白文鳥） 黃美賢 2025。圖／嘉義大學提供
《平安報喜》（蘋果＋白文鳥） 黃美賢 2025。圖／嘉義大學提供
《圓滿成串》（番茄） 黃美賢 2025。圖／嘉義大學提供
《圓滿成串》（番茄） 黃美賢 2025。圖／嘉義大學提供

嘉義 義大 嘉大
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新北淡水區正德國中33週年校慶 趣味活動表演精彩

嘉大實小教師遭控霸凌！百名家長連署力挺他清白：屬報復性誣告

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

持辣椒水大鬧板橋國小校慶運動會又襲警 新北板橋男妨害公務起訴

相關新聞

第29屆「台法文化獎」揭曉 吳錫德、盧松共同獲獎

文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院共同創設的「台法文化獎」，9月8日在巴黎法蘭西學院召開第29屆評審會議，評審團共評選...

準研究生想「二推」要告知教授嗎？過來人一面倒：這是大忌

近日各校研究所推甄陸續放榜，部分科系教授會在開學前先收學生、簽實驗室，提早為未來研究規劃做準備。一名準備和實驗室教授面談的學生還有別的規劃，猶豫是否要在和教授面談時先告知對方。

大學寒假12月底開始 教育部：勿赴中國統戰交流

國立台灣大學等多所大學12月底開始放寒假，教育部近日再發函提醒各校教職人員，支持兩岸良性互動，但不要參加中國相關涉及統戰...

諾貝爾和平獎得主「阿拉伯之春的女士」訪清大 鼓勵青年勇敢參與改變

國立清華大學昨舉辦「諾貝爾大師在清華」系列活動首場講座，邀請2011年諾貝爾和平獎得主塔瓦庫·卡曼（Tawakkol K...

大學生修EMI 免托福申請美名校

教育部昨宣布啟動「ＥＭＩ免試托福試辦計畫」，未來中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學等四所雙語全校型標竿大學的學生...

影／台大電機系學長大器 替大氣系學生發400份雞排

一名台大電機系已畢業學長，因不滿自稱台大大氣系的學生，在鳳凰颱風影響台灣前，發祭品文，說台北市一定至少會放兩天假。如未命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。