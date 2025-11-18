快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

第29屆「台法文化獎」揭曉 吳錫德、盧松共同獲獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第29屆「台法文化獎」得主吳錫德，淡江大學法文系榮譽教授，在台灣創立法語相關協會及籌辦首屆世界法語日活動，並創設法文翻譯獎及撰寫多本重要著作，為台灣的法語學習奠定重要基礎。圖／吳錫德提供
第29屆「台法文化獎」得主吳錫德，淡江大學法文系榮譽教授，在台灣創立法語相關協會及籌辦首屆世界法語日活動，並創設法文翻譯獎及撰寫多本重要著作，為台灣的法語學習奠定重要基礎。圖／吳錫德提供

文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院共同創設的「台法文化獎」，9月8日在巴黎法蘭西學院召開第29屆評審會議，評審團共評選出2名獲獎者，分別為淡江大學榮譽教授吳錫德及巴黎索邦大學副教授盧松（Victor LOUZON）。

吳錫德為淡江大學法文系榮譽教授，在淡江大學任教近40年，曾任淡江大學法語系主任、法語學院院長等，指導近3000名學生。他於1996年創立「中華民國法語教師協會」、2014年創立「台灣法語譯者協會」，更在台灣籌辦首屆世界法語日活動，以及創設法文翻譯獎，為表彰其貢獻，法國政府於2016年授予「學術棕櫚勳章」。吳錫德亦撰寫多本重要教學著作，為台灣的法語學習者奠定重要的基礎。

第29屆「台法文化獎」得主盧松（Victor LOUZON），為索邦大學文學院歷史學系副教授，專注於研究台灣1945年政權轉變的歷史進程。圖／Victor LOUZON提供
第29屆「台法文化獎」得主盧松（Victor LOUZON），為索邦大學文學院歷史學系副教授，專注於研究台灣1945年政權轉變的歷史進程。圖／Victor LOUZON提供
盧松為索邦大學文學院歷史學系副教授，專注於研究臺灣1945年政權轉變的歷史進程，曾撰寫多篇重要論文，並為大學部1年級至碩士班學生開設台灣史課程。2023年撰寫《祖國的擁抱：1947年臺灣的去殖民化與暴力》，是首部以法文深入探討228事件，以及對台灣、中國當時各政權與日本關係史影響的專著。盧松期待未來能帶領碩士班學生前來臺灣進行實地研究、與中研院共同舉辦聯合學術會議，並推動228事件相關書籍的翻譯工作，持續讓台灣政治歷史躍上國際學術交流的舞台上。

「台法文化獎」自1996年起由文化部（前文建會）與法蘭西學院人文政治科學院共同辦理，以公開徵件方式徵選，評審會議由臺法雙方逐年輪流於臺北及巴黎召開，每年於法蘭西學院公開舉行授獎儀式。本屆「臺法文化獎」由文化部長李遠、法蘭西學院人文政治科學院終身秘書史蒂恩（Bernard STIRN）及臺法評審委員共同組成的評審團於巴黎選出得獎者。

「台法文化獎」於2006年起將徵件範圍擴及為全歐洲，表彰在法國、歐洲及台灣推動臺、法、歐文化藝術交流具特殊貢獻的機構或人士，期待藉由「台法文化獎」持續激勵深耕台法、台歐文化交流且卓然有成的單位或人士，促進雙邊更多面向的文化合作與交流。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

全運會／鉛球5連冠 鞏立姣官宣退役 將實現烤串自由

第29屆台法文化獎揭曉 吳錫德、盧松共同獲獎

吳志中現身巴黎演說：台灣藉3大支柱應對中國威脅

張信哲邀粉絲不鎖房門！遊巴黎出事了 搞丟護照

相關新聞

第29屆「台法文化獎」揭曉 吳錫德、盧松共同獲獎

文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院共同創設的「台法文化獎」，9月8日在巴黎法蘭西學院召開第29屆評審會議，評審團共評選...

準研究生想「二推」要告知教授嗎？過來人一面倒：這是大忌

近日各校研究所推甄陸續放榜，部分科系教授會在開學前先收學生、簽實驗室，提早為未來研究規劃做準備。一名準備和實驗室教授面談的學生還有別的規劃，猶豫是否要在和教授面談時先告知對方。

大學寒假12月底開始 教育部：勿赴中國統戰交流

國立台灣大學等多所大學12月底開始放寒假，教育部近日再發函提醒各校教職人員，支持兩岸良性互動，但不要參加中國相關涉及統戰...

諾貝爾和平獎得主「阿拉伯之春的女士」訪清大 鼓勵青年勇敢參與改變

國立清華大學昨舉辦「諾貝爾大師在清華」系列活動首場講座，邀請2011年諾貝爾和平獎得主塔瓦庫·卡曼（Tawakkol K...

大學生修EMI 免托福申請美名校

教育部昨宣布啟動「ＥＭＩ免試托福試辦計畫」，未來中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學等四所雙語全校型標竿大學的學生...

影／台大電機系學長大器 替大氣系學生發400份雞排

一名台大電機系已畢業學長，因不滿自稱台大大氣系的學生，在鳳凰颱風影響台灣前，發祭品文，說台北市一定至少會放兩天假。如未命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。