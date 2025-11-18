快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

準研究生想「二推」要告知教授嗎？過來人一面倒：這是大忌

聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

近日各校研究所推甄陸續放榜，部分科系教授會在開學前先收學生、簽實驗室，提早為未來研究規劃做準備。一名準備和實驗室教授面談的學生還有別的規劃，上網詢問是否要在和教授面談時先告知對方。

原PO在Dcard發文表示，自己有規劃要二推（二次推甄，指不考試，採用書審或書審+口試）考研究所，想看看結果如何再決定要讀哪裡，但不確定是否要讓實驗室教授知道自己的想法，原本是覺得歷年來應該有不少人都有這種規劃，所以跟教授講好就好，但朋友不建議，便上網尋求過來人的看法。

結果網友們幾乎都建議先跟教授談，「收了落跑絕對是大忌」、「我覺得如果你沒講，教授收了你，最後落跑反而更不好」、「我認為都要先說，這是種禮貌性的問題，而且你也不知道對方的人脈到底有多廣」、「建議講吧，教授不是不同系不同校就互不認識，圈子很小。之前就有認識的學長落跑，被落跑的教授氣到打電話給二推的那個所」。

不過也有少數覺得不用主動告知，「我覺得沒被問的話就不用特別講，不要欺騙就好了」、「有確定上榜和要去讀再和教授講」、「千萬不要讓他知道，到時候上了更好的寄信演個苦肉戲給教授就好了」。

研究所 碩士 放榜
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

成大研究生不甘被退指導 侵入教授辦公室、偽造電子簽名下場曝

文大學生陳姿卉論文登化學國際期刊 獲台大化學所優先錄取

高考1年就上岸！北漂公務員想重考回家鄉 網直言：恐無限循環

高中升大學哪1項最該「優先加強」？網指外語夠用就好：這科才是重點

相關新聞

第29屆「台法文化獎」揭曉 吳錫德、盧松共同獲獎

文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院共同創設的「台法文化獎」，9月8日在巴黎法蘭西學院召開第29屆評審會議，評審團共評選...

準研究生想「二推」要告知教授嗎？過來人一面倒：這是大忌

近日各校研究所推甄陸續放榜，部分科系教授會在開學前先收學生、簽實驗室，提早為未來研究規劃做準備。一名準備和實驗室教授面談的學生還有別的規劃，猶豫是否要在和教授面談時先告知對方。

大學寒假12月底開始 教育部：勿赴中國統戰交流

國立台灣大學等多所大學12月底開始放寒假，教育部近日再發函提醒各校教職人員，支持兩岸良性互動，但不要參加中國相關涉及統戰...

諾貝爾和平獎得主「阿拉伯之春的女士」訪清大 鼓勵青年勇敢參與改變

國立清華大學昨舉辦「諾貝爾大師在清華」系列活動首場講座，邀請2011年諾貝爾和平獎得主塔瓦庫·卡曼（Tawakkol K...

大學生修EMI 免托福申請美名校

教育部昨宣布啟動「ＥＭＩ免試托福試辦計畫」，未來中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學等四所雙語全校型標竿大學的學生...

影／台大電機系學長大器 替大氣系學生發400份雞排

一名台大電機系已畢業學長，因不滿自稱台大大氣系的學生，在鳳凰颱風影響台灣前，發祭品文，說台北市一定至少會放兩天假。如未命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。