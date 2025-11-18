準研究生想「二推」要告知教授嗎？過來人一面倒：這是大忌
近日各校研究所推甄陸續放榜，部分科系教授會在開學前先收學生、簽實驗室，提早為未來研究規劃做準備。一名準備和實驗室教授面談的學生還有別的規劃，上網詢問是否要在和教授面談時先告知對方。
原PO在Dcard發文表示，自己有規劃要二推（二次推甄，指不考試，採用書審或書審+口試）考研究所，想看看結果如何再決定要讀哪裡，但不確定是否要讓實驗室教授知道自己的想法，原本是覺得歷年來應該有不少人都有這種規劃，所以跟教授講好就好，但朋友不建議，便上網尋求過來人的看法。
結果網友們幾乎都建議先跟教授談，「收了落跑絕對是大忌」、「我覺得如果你沒講，教授收了你，最後落跑反而更不好」、「我認為都要先說，這是種禮貌性的問題，而且你也不知道對方的人脈到底有多廣」、「建議講吧，教授不是不同系不同校就互不認識，圈子很小。之前就有認識的學長落跑，被落跑的教授氣到打電話給二推的那個所」。
不過也有少數覺得不用主動告知，「我覺得沒被問的話就不用特別講，不要欺騙就好了」、「有確定上榜和要去讀再和教授講」、「千萬不要讓他知道，到時候上了更好的寄信演個苦肉戲給教授就好了」。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言