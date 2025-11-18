準研究生想「二推」要告知教授嗎？過來人一面倒：這是大忌

近日各校研究所推甄陸續放榜，部分科系教授會在開學前先收學生、簽實驗室，提早為未來研究規劃做準備。一名準備和實驗室教授面談的學生還有別的規劃，上網詢問是否要在和教授面談時先告知對方。

原PO在Dcard發文表示，自己有規劃要二推（二次推甄，指不考試，採用書審或書審+口試）考研究所，想看看結果如何再決定要讀哪裡，但不確定是否要讓實驗室教授知道自己的想法，原本是覺得歷年來應該有不少人都有這種規劃，所以跟教授講好就好，但朋友不建議，便上網尋求過來人的看法。

結果網友們幾乎都建議先跟教授談，「收了落跑絕對是大忌」、「我覺得如果你沒講，教授收了你，最後落跑反而更不好」、「我認為都要先說，這是種禮貌性的問題，而且你也不知道對方的人脈到底有多廣」、「建議講吧，教授不是不同系不同校就互不認識，圈子很小。之前就有認識的學長落跑，被落跑的教授氣到打電話給二推的那個所」。

不過也有少數覺得不用主動告知，「我覺得沒被問的話就不用特別講，不要欺騙就好了」、「有確定上榜和要去讀再和教授講」、「千萬不要讓他知道，到時候上了更好的寄信演個苦肉戲給教授就好了」。

