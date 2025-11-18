大學寒假12月底開始 教育部：勿赴中國統戰交流

國立台灣大學等多所大學12月底開始放寒假，教育部近日再發函提醒各校教職人員，支持兩岸良性互動，但不要參加中國相關涉及統戰交流活動。

教育部表示，兩岸交流目的是促進相互了解與溝通，大學應遵守台灣地區與大陸地區人民關係條例等規定，秉持對等尊嚴原則。

教育部說，兩岸人民關係條例規定，不能與中國黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作等有任何形式合作行為，呼籲學校人員以國家利益為先，不要參加這類中國主導或呼應中方主張活動。

台大等大學為接軌國際，陸續實施1學期16週制（原本為18週），使境外生能返國過耶誕節，也讓台灣學生有更多機會參與海外學校課程、交流活動。

以台大為例，114學年寒假自12月22日開始，一直放到2026年2月23日才上課，加上寒假前週末，實際放假65天，是歷年最長寒假。

商品推薦