諾貝爾和平獎得主「阿拉伯之春的女士」訪清大 鼓勵青年勇敢參與改變

國立清華大學昨舉辦「諾貝爾大師在清華」系列活動首場講座，邀請2011年諾貝爾和平獎得主塔瓦庫·卡曼（Tawakkol Karman）以「永續發展與共同未來」為題發表演說，她鼓勵現場年輕聽眾：「不要讓別人決定你們的未來，未來要由你們親手寫下。」

卡曼說明，永續和平必須以人權與正義為基礎，年輕世代不能只當旁觀者，而要用知識與行動參與改變，為自己和世界負責。

卡曼是葉門記者與人權運動家，2011年成為首位獲頒諾貝爾和平獎的阿拉伯女性，被譽為「阿拉伯之春的女士」。她創立「無鎖鏈女記者組織」（Women Journalists Without Chains），推動新聞自由與女性權益。面對逮捕與威脅時，選擇以非暴力行動守護民主與人權。

談及永續發展，卡曼認為不能只談環境、只在乎國民生產毛額（GDP），更要關注人們是否擁有尊嚴、安全與機會。「對抗貧窮、賦權女性、支持教育與醫療，都是穩定與和平的必要條件。」她說。

卡曼指出，女性權利不只是「性別議題」，是人權與民主的一部分。「讓女性成為完整的平等夥伴，而非暴力與歧視的受害者。」並鼓勵女性與年輕世代參與更多公共事務，對不公不義保持敏感，從選擇與行動累積改變。

談到台灣，卡曼讚許台灣在民主與科技發展上的成就，指出台灣在區域安全與全球供應鏈中扮演關鍵角色。她說：「台灣最珍貴的財富，不只是科技與經濟，還有自由的人們。」

另一方面，卡曼也提醒台灣在發展產業與科技的同時，要保護土地與環境。她認為，能源轉型與發展再生能源是抵禦全球暖化的重要關鍵，呼籲公民持續關注，督促政府把承諾化為具體行動。

談到科技帶來的挑戰，卡曼指出，AI是當代強大的工具，但若缺乏人權與倫理框架，便可能成為壓迫人民的工具、淪為獨裁政權的武器。提醒各國發展科技時，應把人權與自由列為優先考量。

清大校長高為元表示，卡曼的故事提醒大家，人權並非理所當然，清大很榮幸能邀請到她來台分享人權奮鬥的經驗，當全世界都在談AI與半導體時，更不能忽略人權這個發展基礎，「沒有人權保障，科技的進步將失去意義。」

當天卡曼也與清華師生面對面座談，從人權、教育、媒體責任談到性別平等與阿拉伯之春經驗，分享她投入平權運動以來的經驗與心路歷程。

清大科管院學生江瑜庭在座談中提問，面對逮捕與威脅時，該如何在挫折中維持行動力量。卡曼說，支撐她走下去的關鍵是「希望」與「知識」，並勉勵在場年輕學子：「把自己視為改變的一部分、成為問題的解方。」

江瑜庭自高中起便積極投入公共事務，曾擔任行政院兒少權益與福利推動小組委員，遭遇過推動立法提案時的輿論壓力。她表示，卡曼女士展現的勇氣與堅定深深鼓舞了她，此次交流更幫助她重新思考未來如何在公共領域持續發聲。

「諾貝爾大師在清華」系列活動由清大主辦，與世界和平基金會 (International Peace Foundation, IPF) 合作，在「臺灣橋梁計畫」（TAIWAN BRIDGES）架構下進行。繼卡曼之後，明年4月清華將再邀請2012年諾貝爾經濟學獎得主艾文．羅斯（Alvin E. Roth）與化學獎得主布萊恩．克比爾卡（Brian K. Kobilka）到校，持續創造具前瞻性的國際對話平台。 清華大學校長高為元（右）代表校方致贈諾貝爾和平獎得主卡曼紀念品，表達感謝與敬意。圖／清大提供

商品推薦