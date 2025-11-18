快訊

苗栗竹南5分鐘連2震 先地鳴再上下搖晃 民眾超有感

聽新聞
0:00 / 0:00

大學生修EMI 免托福申請美名校

聯合報／ 記者李芯／台北報導

教育部昨宣布啟動「ＥＭＩ免試托福試辦計畫」，未來中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學等四所雙語全校型標竿大學的學生，在台灣修習一定比例的全英語授課（ＥＭＩ）課程後，將能夠申請至亞利桑那州立大學、紐約大學、哥倫比亞大學教育學院及馬里蘭大學就讀。

教育部長鄭英耀表示，台灣身為非英語系國家，能夠以非國家層級和美國名校合作免試托福，象徵我國雙語教育品質獲得國際高度信任。高教司長廖高賢指出，這是全球首例非英語國家免試托福計畫，目前美方四所學校都是與學術交流基金會合作的學校，未來可能會有更多選擇。接下來美方學校會派代表來台觀課，了解ＥＭＩ課程的教學品質，順利的話會一一五學年第一學期作為起始點。

高教司科長陳浩進一步說明，明年二月將推薦八名ＥＭＩ課程學生到美國做二周的短期交換，美方將藉此評估台灣學生在台修習ＥＭＩ課程後到美國學習的適應狀況，綜合來台觀課情況，訂定免試托福的修習比例，或是規範特定科目、ＧＰＡ等等條件。

台師大學生吳信緯表示，考上台師大後，發現學校有豐富的ＥＭＩ課程，三年內修習十四門ＥＭＩ課卅一學分，教授也給英語底子弱的同學很多幫助。

高教 托福
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

全球首例！大學生修EMI全英語課程可免托福申請紐約大學等4校

教師荒問題嚴重…持教師證卻不願意任教？鄭英耀點2原因

審停砍公立學校教職員年金 鄭英耀盼讓年改順利推動

影／教長 : 公教人員年改結束後 仍有69%月退5萬以上

相關新聞

大學生修EMI 免托福申請美名校

教育部昨宣布啟動「ＥＭＩ免試托福試辦計畫」，未來中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學等四所雙語全校型標竿大學的學生...

影／台大電機系學長大器 替大氣系學生發400份雞排

一名台大電機系已畢業學長，因不滿自稱台大大氣系的學生，在鳳凰颱風影響台灣前，發祭品文，說台北市一定至少會放兩天假。如未命...

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

台大近日因颱風「祭品文」掀起風波。一名自稱台大大氣系的網友先前於網路預測，鳳凰颱風侵台期間台北市將連放兩天假，甚至豪語若未放假就要發送雞排與珍奶。然而預測落空後，他並未如約現身，導致昨（16）日大批民眾在台大傅鐘前苦等落空，數百人當場「被放鳥」，引發校內外熱議。

虎科大45周年揭新藍圖 高鐵校區成形、接管「虎尾潮」水岸

虎尾科技大學創校45周年，今舉行校慶開幕記者會，對外展示辦學成果與未來藍圖。隨高鐵校區首期工程完工、外籍生拓展見成效，學...

全球首例！大學生修EMI全英語課程可免托福申請紐約大學等4校

教育部今（17）日舉辦記者會宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」，未來中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學等4所雙語...

300份雞排爽約！匿名者認錯「不是台大大氣系」還喊選議員 網不買單：假的吧

日前一名自稱「台大大氣系」的網友日前預測台北將因鳳凰颱風放假至少兩天，並豪語若未命中，將發送300份雞排與100杯珍奶。結果颱風假未如其所料，昨（16）日台大傅鐘前出現大批排隊人潮，卻因主角失約而撲空，引發學生與民眾的不滿。而隨後網路上又出現一篇匿名道歉文，再度引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。