影／台大電機系學長大器 替大氣系學生發400份雞排
一名台大電機系已畢業學長，因不滿自稱台大大氣系的學生，在鳳凰颱風影響台灣前，發祭品文，說台北市一定至少會放兩天假。如未命中將發送300份雞排與100杯珍奶。結果，台北市未放颱風假。原本昨天依約邀發雞排，竟然爽約未發雞排。該名電機系學長見狀在Threads宣布（17日）下午三點在台大傅鐘發放400份雞排，以行動捍衛母校的尊嚴。學長並強調「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大的尊嚴遠不止這400份雞排」。
16日下午，在台大傅鐘4、5百位民眾排隊等領雞排未果引熱議。校方在也接獲下午（17日）同地點發雞排的訊息，提早在現場備戰。並以「舉辦活動需要申請」，因未申請不准在此校內發雞排，並驅趕排隊的學生、民眾。
近三點時，電機系學長又再發文表示，改在台大校門口發送400份雞排。學生、民眾隨即趕到校門口排隊領雞排。
校警協助引導排隊人潮，同時要求發送雞排的學長出示證件，證明是台大校友。經證實為校友後，校警協助發送雞排。順利領到雞排的同學高喊「謝謝學長！」爽吃免費的雞排。
電機系學長受訪表示，有人沒拿到雞排，「酸民」會嗆台大，單純只是看不下去，才發送雞排，來捍衛學校尊嚴。對於發祭品文的可能不是台大大氣系的學生一事學長表示，沒關係，但對學校造成傷害，還是想出來維護一下。
有人發祭品文卻是要校友買單。學長說，如果再有匿名發文，就不要認為是台大。要看是不是真實的姓名。400份雞排。花了大約三萬五仟元左右。
