捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

台大近日因颱風「祭品文」掀起風波。一名自稱台大大氣系的網友先前於網路預測，鳳凰颱風侵台期間台北市將連放兩天假，甚至豪語若未放假就要發送雞排與珍奶。然而預測落空後，他並未如約現身，導致昨（16）日大批民眾在台大傅鐘前苦等落空，數百人當場「被放鳥」，引發校內外熱議。

不過，大氣系的「爽約」意外引出其他系所的補位行動。一名自稱台大地理系地學組學生的網友昨晚在臉書粉專「黑特帝大」發文，表示大氣組不守信用，身為同系的地學組感到羞愧，因此決定挺身而出。他宣布今（17）日中午12點在「丘森茶室北車店」發放300杯手搖飲，並豪氣喊出：「大氣系祭品文，地理系出。」

貼文一出立刻引發熱烈討論，店家更在留言區證實：「是真的！地理系學長已付清。」並加碼透露有學姊再額外贊助50杯，共350杯飲料已於中午全部發放完畢。

台大地理系在「丘森茶室北車店」發放350杯手搖飲，吸引大批人潮排隊領取。 圖／讀者提供

而看不下去的，不只地理系。還有一名自稱台大電機系校友的網友在Threads曬出電機工程學系學生證，宣布將於今天下午3點在台大傅鐘發放400份雞排。他表示，此舉是為了「捍衛台大尊嚴」，喊話「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這400份雞排」，並強調台大學生若要送雞排絕不匿名。他也不忘替大氣系緩頰，表示無法排除有人假冒大氣系學生發文，希望外界勿污名。

該名電機系校友在貼文中提醒：「雨天發雞排應該會滿混亂的，希望大家能維持秩序。」並於文末向台大致歉，因未事先申請活動恐造成校園困擾。他隨後也表示雞排已訂妥，將如期在傅鐘前發放。

從大氣系的爽約，到地理系和電機系接力補位，台大「祭品文」在網路上引發大量討論，成為近日最受關注的話題之一。

