快訊

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布 遍及下游5區35家…恐都已下肚

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

聯合新聞網／ 綜合報導
一名自稱台大大氣系學生的網友因預言台北颱風假失準，宣布16日在台大傅鐘發送雞排，時間到卻未現身。 記者林俊良／攝影
一名自稱台大大氣系學生的網友因預言台北颱風假失準，宣布16日在台大傅鐘發送雞排，時間到卻未現身。 記者林俊良／攝影

台大近日因颱風「祭品文」掀起風波。一名自稱台大大氣系的網友先前於網路預測，鳳凰颱風侵台期間台北市將連放兩天假，甚至豪語若未放假就要發送雞排與珍奶。然而預測落空後，他並未如約現身，導致昨（16）日大批民眾在台大傅鐘前苦等落空，數百人當場「被放鳥」，引發校內外熱議。

不過，大氣系的「爽約」意外引出其他系所的補位行動。一名自稱台大地理系地學組學生的網友昨晚在臉書粉專「黑特帝大」發文，表示大氣組不守信用，身為同系的地學組感到羞愧，因此決定挺身而出。他宣布今（17）日中午12點在「丘森茶室北車店」發放300杯手搖飲，並豪氣喊出：「大氣系祭品文，地理系出。」

貼文一出立刻引發熱烈討論，店家更在留言區證實：「是真的！地理系學長已付清。」並加碼透露有學姊再額外贊助50杯，共350杯飲料已於中午全部發放完畢。

台大地理系在「丘森茶室北車店」發放350杯手搖飲，吸引大批人潮排隊領取。 圖／讀者提供
台大地理系在「丘森茶室北車店」發放350杯手搖飲，吸引大批人潮排隊領取。 圖／讀者提供

而看不下去的，不只地理系。還有一名自稱台大電機系校友的網友在Threads曬出電機工程學系學生證，宣布將於今天下午3點在台大傅鐘發放400份雞排。他表示，此舉是為了「捍衛台大尊嚴」，喊話「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大尊嚴遠遠不只這400份雞排」，並強調台大學生若要送雞排絕不匿名。他也不忘替大氣系緩頰，表示無法排除有人假冒大氣系學生發文，希望外界勿污名。

該名電機系校友在貼文中提醒：「雨天發雞排應該會滿混亂的，希望大家能維持秩序。」並於文末向台大致歉，因未事先申請活動恐造成校園困擾。他隨後也表示雞排已訂妥，將如期在傅鐘前發放。

從大氣系的爽約，到地理系和電機系接力補位，台大「祭品文」在網路上引發大量討論，成為近日最受關注的話題之一。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

台大 雞排 祭品 鳳凰颱風 台大電機系
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

300份雞排爽約！匿名者認錯「不是台大大氣系」還喊選議員 網不買單：假的吧

大氣組沒發雞排太羞愧！台大地理系接手送300杯飲料 店家證實：還有加碼

台大雞排事件500人撲空 杜奕瑾：台灣還有什麼騙不到？

放話沒放假就發雞排珍奶！自稱大氣系網友未依約「500人撲空」 台大回應

相關新聞

全球首例！大學生修EMI全英語課程可免托福申請紐約大學等4校

教育部今（17）日舉辦記者會宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」，未來中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學等4所雙語...

台大雞排事件500人撲空 杜奕瑾：台灣還有什麼騙不到？

鳳凰颱風來襲之前，一名在網路上自稱台大大氣系學生的網友，在網路放話台北市會連放兩天假，如果不準就發雞排珍奶，結果預言失準...

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

台大近日因颱風「祭品文」掀起風波。一名自稱台大大氣系的網友先前於網路預測，鳳凰颱風侵台期間台北市將連放兩天假，甚至豪語若未放假就要發送雞排與珍奶。然而預測落空後，他並未如約現身，導致昨（16）日大批民

大氣組沒發雞排太羞愧！台大地理系接手送300杯飲料 店家證實：還有加碼

日前一名自稱台大大氣系的網友預測鳳凰颱風來襲時，台北市將連放兩天假，如果沒放就發放雞排和珍奶，結果預測失敗，原定昨（16）日將在台大發放雞排，不過網友卻沒有前來，數百人慘遭「放鳥」。對此，另一名自稱地理系的網友發文，稱今（17）日同樣在中午12點將發300杯手搖飲，引起網友譁然，店家也留言證實此消息。

虎科大45周年揭新藍圖 高鐵校區成形、接管「虎尾潮」水岸

虎尾科技大學創校45周年，今舉行校慶開幕記者會，對外展示辦學成果與未來藍圖。隨高鐵校區首期工程完工、外籍生拓展見成效，學...

300份雞排爽約！匿名者認錯「不是台大大氣系」還喊選議員 網不買單：假的吧

日前一名自稱「台大大氣系」的網友日前預測台北將因鳳凰颱風放假至少兩天，並豪語若未命中，將發送300份雞排與100杯珍奶。結果颱風假未如其所料，昨（16）日台大傅鐘前出現大批排隊人潮，卻因主角失約而撲空，引發學生與民眾的不滿。而隨後網路上又出現一篇匿名道歉文，再度引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。