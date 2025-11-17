虎科大45周年揭新藍圖 高鐵校區成形、接管「虎尾潮」水岸
虎尾科技大學創校45周年，今舉行校慶開幕記者會，對外展示辦學成果與未來藍圖。隨高鐵校區首期工程完工、外籍生拓展見成效，學校更接手經濟部水利署「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫」一期工程維運，校長張信良表示，將以航空學院、高鐵校區二期、AI計畫及外籍生拓展為核心，推動下一階段關鍵轉型。
校慶儀式嘉賓雲集，包括行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、水利署第五河川分署長吳明華、多家產業代表及馬來西亞商業與工業協會皆到場祝賀。活動上同步舉行「虎尾潮・水岸新生」啟用儀式，宣布虎尾潮一期工程完工。
吳明華指出，虎尾潮計畫投入逾10億元，是全台首個水岸縫合與韌性示範工程，一期位於北港溪高灘地，打造多功能草原與5公頃實驗農場等設施，未來將讓學校在教研與社區共融上發揮更多價值，二期工程也已啟動。
張信良說，虎科大目前1.2萬名學生中，外籍生占比約3%，近年積極發展無人機及航空維修課程，總投資10億元的高鐵校區即將於年底完成航空維修與國際產學大樓，校方接手北港溪高灘地後，也規畫打造新的休閒與運動場域。
學校並整合無人機、AI與智慧製造能量，投入經濟部「AI新秀計畫」，推出全台少見、同時結合無人機與人工智慧的學分學程，已有40名青年完訓並取得企業任用資格。
張信良強調，45周年是學校發展的重要節點，未來將以更完整的航空學院建設、推動高鐵校區二期及外籍生比例提升至5%為目標，帶動智慧創新、產學合作與地方共榮邁向新里程。馬來西亞校友會也以象徵文化傳承的「月亮風箏」致贈母校，為校慶增添濃厚情誼。
