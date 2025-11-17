虎科大45周年揭新藍圖 高鐵校區成形、接管「虎尾潮」水岸

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
經濟部水利署在虎尾潮計畫投入逾10億元，是全台首個水岸縫合與韌性示範工程，一期位於北港溪高灘地已完工，打造多功能草原與5公頃實驗農場等設施，將由虎尾科技大學維運管理。記者陳雅玲／攝影
虎尾科技大學創校45周年，今舉行校慶開幕記者會，對外展示辦學成果與未來藍圖。隨高鐵校區首期工程完工、外籍生拓展見成效，學校更接手經濟部水利署「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫」一期工程維運，校長張信良表示，將以航空學院、高鐵校區二期、AI計畫及外籍生拓展為核心，推動下一階段關鍵轉型。

校慶儀式嘉賓雲集，包括行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、水利署第五河川分署長吳明華、多家產業代表及馬來西亞商業與工業協會皆到場祝賀。活動上同步舉行「虎尾潮・水岸新生」啟用儀式，宣布虎尾潮一期工程完工。

吳明華指出，虎尾潮計畫投入逾10億元，是全台首個水岸縫合與韌性示範工程，一期位於北港溪高灘地，打造多功能草原與5公頃實驗農場等設施，未來將讓學校在教研與社區共融上發揮更多價值，二期工程也已啟動。

張信良說，虎科大目前1.2萬名學生中，外籍生占比約3%，近年積極發展無人機及航空維修課程，總投資10億元的高鐵校區即將於年底完成航空維修與國際產學大樓，校方接手北港溪高灘地後，也規畫打造新的休閒與運動場域。

學校並整合無人機、AI與智慧製造能量，投入經濟部「AI新秀計畫」，推出全台少見、同時結合無人機與人工智慧的學分學程，已有40名青年完訓並取得企業任用資格。

張信良強調，45周年是學校發展的重要節點，未來將以更完整的航空學院建設、推動高鐵校區二期及外籍生比例提升至5%為目標，帶動智慧創新、產學合作與地方共榮邁向新里程。馬來西亞校友會也以象徵文化傳承的「月亮風箏」致贈母校，為校慶增添濃厚情誼。

虎尾科技大學創校45周年，將接管虎尾潮北港高灘地，水利署第五河川分署長吳明華（右起）、虎科大校長張信良、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆等人共同宣布虎尾潮一期工程完工。記者陳雅玲／攝影
經濟部水利署在虎尾潮計畫投入逾10億元，是全台首個水岸縫合與韌性示範工程，一期位於北港溪高灘地已完工，打造多功能草原與5公頃實驗農場等設施，將由虎尾科技大學維運管理。記者陳雅玲／攝影
虎尾科技大學創校45周年，今舉行校慶開幕記者會，對外展示辦學成果與未來藍圖，馬來西亞校友會也以象徵文化傳承的「月亮風箏」致贈母校。記者陳雅玲／攝影
虎尾科技大學校長張信良表示，將以航空學院、高鐵校區二期、AI計畫及外籍生拓展為核心，推動下一階段關鍵轉型。記者陳雅玲／攝影
