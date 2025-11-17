全球首例！大學生修EMI全英語課程可免托福申請紐約大學等4校

教育部今（17）日舉辦記者會宣布啟動「EMI免試托福試辦計畫」，未來中山大學、成功大學、台灣大學及台灣師範大學等4所雙語全校型標竿大學的學生，在台灣修習一定比例的全英語授課（EMI）課程後，將能夠申請至亞利桑那州立大學、紐約大學、哥倫比亞大學教育學院及馬里蘭大學就讀。

教育部長鄭英耀表示，台灣身為非英語系國家，能夠以非國家層級和美國名校合作免試托福，象徵我國雙語教育品質獲得國際高度信任。大專校院雙語計畫不只是語言的學習，更重要的是用英語學習專業、累積國際移動能力，並讓學校成為國際化教學環境，以延攬更多國際優秀師資與學生。

教育部高教司長廖高賢指出，這是全球首例非英語國家免試托福計畫，目前美方4所學校都是與學術交流基金會合作的學校，未來可能會有更多選擇。接下來美方4校會派代表來台觀課，了解EMI課程的教學品質，順利的話會以115學年第一學期作為起始點。

高教司科長陳浩進一步說明，明年2月將推薦8名EMI課程學生到美國做大約2周的短期交換，美方將藉此評估台灣學生在台修習EMI課程後到美國學習的適應狀況，綜合來台觀課情況，進而訂定免試托福的修習比例，或是規範特定科目、GPA等等相關條件。

其中，台師大已有近6成學生修過EMI課程，學生吳信緯表示，自己國高中都在社區學校學習，資源受限，以學校學習為主。考上台師大後，發現學校有豐富的EMI課程，一入學就把握機會，在3年內修習14門EMI課31學分，教授亦給予英語底子弱的同學很多幫助。成大機械系洪同學也分享，對像他這樣未來想要出國交換、攻讀研究所的學生來說，EMI課程是練習英文能力很好的機會，因此他大部分必修課都選修英語授課。

學術交流基金會執行長那原道指出，雙語教育讓台灣年輕人更有競爭力，也能使更多國家看見台灣各方面的貢獻與價值。與台灣學校合作免托福計畫，一來是展現台灣EMI課程的成就，二來是鼓勵學生選擇英語學習的課程、學位，本次台灣、美國各4所合作學校都是最出名的大學，盼未來能成為典範。

