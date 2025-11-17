300份雞排爽約！匿名者認錯「不是台大大氣系」還喊選議員 網不買單：假的吧
日前一名自稱「台大大氣系」的網友日前預測台北將因鳳凰颱風放假至少兩天，並豪語若未命中，將發送300份雞排與100杯珍奶。結果颱風假未如其所料，昨（16）日台大傅鐘前出現大批排隊人潮，卻因主角失約而撲空，引發學生與民眾的不滿。而隨後網路上又出現一篇匿名道歉文，再度引發熱議。
這篇刊登在臉書粉專「黑特帝大」的匿名文章開頭便表達歉意，強調自己並非台大大氣系，也不是台大學生，而是已畢業的外校人士。文中稱，當初在匿名版留下「颱風假＋雞排賭約」的貼文，是因情緒低落、一時衝動所致，不料連累整個系所與其他無辜同學被波及。作者並向台大大氣系師生、被點名的林姓學生、捲入情緒事件的女生，以及到場排隊卻落空的民眾一一致歉。
文章最後，這名匿名作者自稱會承擔責任，強調匿名並不代表可以逃避後果，並希望事件到此告一段落。然而，由於該文透過匿名投稿發出，並無任何證據證明其真實身分，真偽因此遭到網友強烈質疑。許多留言指出「這可能不是原PO」、「我猜這還是其他人」、「匿名粉專根本無法驗證」，不相信文章出自真正的當事人。
另一方面，網路上也流傳另一篇聲稱與事件相關的聲明稿，內容除了承認賭約失算外，還把矛頭指向市府颱風期間的決策，甚至表示要投入2026市議員選舉。由於兩篇聲明皆無法查證真偽，使整起「雞排颱風假」風波更添迷霧。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言