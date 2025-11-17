快訊

300份雞排爽約！匿名者認錯「不是台大大氣系」還喊選議員 網不買單：假的吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名自稱台大大氣系學生的網友，揚言預言颱風假失準發雞排，昨天中午在台大傅鐘下聚集人潮，最早排隊民眾清晨6點多就抵達，現場超過五百名學生及民眾。但時至中午12時，該位自稱台大大氣系學生的網友未現身。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
日前一名自稱「台大大氣系」的網友日前預測台北將因鳳凰颱風放假至少兩天，並豪語若未命中，將發送300份雞排與100杯珍奶。結果颱風假未如其所料，昨（16）日台大傅鐘前出現大批排隊人潮，卻因主角失約而撲空，引發學生與民眾的不滿。而隨後網路上又出現一篇匿名道歉文，再度引發熱議。

這篇刊登在臉書粉專「黑特帝大」的匿名文章開頭便表達歉意，強調自己並非台大大氣系，也不是台大學生，而是已畢業的外校人士。文中稱，當初在匿名版留下「颱風假＋雞排賭約」的貼文，是因情緒低落、一時衝動所致，不料連累整個系所與其他無辜同學被波及。作者並向台大大氣系師生、被點名的林姓學生、捲入情緒事件的女生，以及到場排隊卻落空的民眾一一致歉。

文章最後，這名匿名作者自稱會承擔責任，強調匿名並不代表可以逃避後果，並希望事件到此告一段落。然而，由於該文透過匿名投稿發出，並無任何證據證明其真實身分，真偽因此遭到網友強烈質疑。許多留言指出「這可能不是原PO」、「我猜這還是其他人」、「匿名粉專根本無法驗證」，不相信文章出自真正的當事人。

另一方面，網路上也流傳另一篇聲稱與事件相關的聲明稿，內容除了承認賭約失算外，還把矛頭指向市府颱風期間的決策，甚至表示要投入2026市議員選舉。由於兩篇聲明皆無法查證真偽，使整起「雞排颱風假」風波更添迷霧。

