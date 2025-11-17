大氣組沒發雞排太羞愧！台大地理系接手送300杯飲料 店家證實：還有加碼

日前一名自稱台大大氣系的網友預測鳳凰颱風來襲時，台北市將連放兩天假，如果沒放就發放雞排和珍奶，結果預測失敗，原定昨（16）日將在台大地標傅鐘發放雞排，不過該名網友卻沒有現身，數百人慘遭「放鳥」。對此，另一名自稱地理系的網友發文，稱今（17）日同樣在中午12點將發300杯手搖飲，引起熱烈迴響，店家也留言證實此消息。

鳳凰颱風來襲前，自稱台大大氣系的學生發文預測台北將連放兩天假，未料預測失準，原定昨日發送雞排珍奶，卻遲遲沒有現身。對此，台大表示，貼文是透過匿名平台發布，無從確認發文者身分，呼籲發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。

然而雞排事件還沒落幕，有另一名自稱台大地理系地學組的學生在粉專「黑特帝大」發文，表示大氣組不守信用，同屬地理系的地學組感到很羞愧，因此承諾將在周一（17日）中午12點於丘森茶室北車店發放300杯手搖飲，更霸氣說：「大氣系祭品文，地理系出。」

此文一出，被點名的店家在貼文底下留言：「是真的！地理系學號b92學長已付清」，證實此消息真實性，更補充有學姊「加碼50杯」。大批網友誇讚地理系的大氣，「地理系比較厲害」、「帥啊，地理系」、「謝謝地理系」、「了不起，負責」、「地理人勝利」。另有網友透露選擇這家飲料店的原因，「丘森茶室就是強者地理系b92學長開的，感恩學長、讚嘆學長。」

不過仍有網友質疑此消息的正確性，「你這樣講不會有人再信了啦」、「無記名的唬爛也信？就算真的，排一個小時拿雞排划算嗎」、「不要再騙了啦」。

自稱台大地理系地學組的網友喊話要送300杯飲料，接單的店家在貼文底下留言證實。圖擷自臉書粉專「黑特帝大」

