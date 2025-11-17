台大雞排事件500人撲空 杜奕瑾：台灣還有什麼騙不到？

鳳凰颱風來襲之前，一名在網路上自稱台大大氣系學生的網友，在網路放話台北市會連放兩天假，如果不準就發雞排珍奶，結果預言失準，宣布昨天中午在台大校園內發放雞排，結果500多人撲空，昨天稍晚台大甚至發出聲明，呼籲師生與社會各界應理性明辨網路訊息。

台灣知名BBS「批踢踢」創站站長、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在臉書指出，台大雞排事件，是一個不錯的課程。一封匿名雞排祭文，可以騙400個人排隊。台灣還有什麼騙不到？

根據本報採訪，最早到的民眾清晨6點多就到現場，現場聚集超過五百名學生及民眾。但時至中午12時，現場只剩一群空等學生，該位自稱台大大氣系學生的網友未現身。

台大表示，相關貼文是透過匿名平台發布，無從確認發文者身分，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。台大呼籲，全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本。另有吸引大型人潮活動擬於台大校園舉辦，請依規定向主管單位提出申請，共同維護安全、友善的校園環境。

杜奕瑾在臉書回應網友時也說，發文說自己台大大氣系大家就信了？台灣應該要安排詐騙的社交演練。類似資安社交演練課程，安排白帽打詐專長人員，在不同社區、學校以及公司行詐、做社交演練，然後給予評比以及教育機會。

商品推薦