陳德懷推家校合作閱讀計畫 培養AI時代關鍵閱讀力

中央社／ 台北16日電
中央大學網路學習科技研究所講座教授陳德懷推動家校合作閱讀計畫，鼓勵學生建立閱讀習慣、實現巨量閱讀，獲選教育家人物典範。（教育部提供）中央社
中央大學網路學習科技研究所講座教授陳德懷，長年推動數位學習，因應AI時代，他推動家校合作閱讀計畫，鼓勵學生建立閱讀習慣、實現巨量閱讀，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，1988年當大多數人還不知道什麼是人工智慧時，陳德懷已在博士論文中提出「智慧學習同伴」概念，構想用AI模擬學習同伴輔助學生學習；1989年更開發專為網路學習設計的系統，2000年領導團隊建構網路學習城市「亞卓市」，吸引約150萬名用戶。

隨著網路學習技術日益成熟，陳德懷開始關注學校現場，他認為，科技只是輔助，學習關鍵是如何激發學生學習興趣，使好奇心成為持續學習的驅動力，因此自2009年起進行「明日閱讀」計畫，推動晨讀運動，目前已有逾2000校參與。

在AI能迅速提供答案的時代，陳德懷坦言，培養學生原創思維變得更加重要，學生要具備原創性，要有自己想法，即使把知識部分交給AI處理，自己也要保有掌控與判斷能力，面對AI時代，最重要的應對方式是閱讀。

現在陳德懷正推動「家校合作閱讀」計畫，從「晨讀運動」提升為「閱讀習慣運動」，希望孩子每天能有1小時閱讀時間，包括學校半小時與家庭半小時，並鼓勵家長參與孩子閱讀活動，建立孩子閱讀習慣，最終實現「巨量閱讀」，有助於應對未來複雜世界。

