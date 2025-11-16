陳德懷推家校合作閱讀計畫 培養AI時代關鍵閱讀力
中央大學網路學習科技研究所講座教授陳德懷，長年推動數位學習，因應AI時代，他推動家校合作閱讀計畫，鼓勵學生建立閱讀習慣、實現巨量閱讀，獲選教育家人物典範。
教育部今天發布新聞稿指出，1988年當大多數人還不知道什麼是人工智慧時，陳德懷已在博士論文中提出「智慧學習同伴」概念，構想用AI模擬學習同伴輔助學生學習；1989年更開發專為網路學習設計的系統，2000年領導團隊建構網路學習城市「亞卓市」，吸引約150萬名用戶。
隨著網路學習技術日益成熟，陳德懷開始關注學校現場，他認為，科技只是輔助，學習關鍵是如何激發學生學習興趣，使好奇心成為持續學習的驅動力，因此自2009年起進行「明日閱讀」計畫，推動晨讀運動，目前已有逾2000校參與。
在AI能迅速提供答案的時代，陳德懷坦言，培養學生原創思維變得更加重要，學生要具備原創性，要有自己想法，即使把知識部分交給AI處理，自己也要保有掌控與判斷能力，面對AI時代，最重要的應對方式是閱讀。
現在陳德懷正推動「家校合作閱讀」計畫，從「晨讀運動」提升為「閱讀習慣運動」，希望孩子每天能有1小時閱讀時間，包括學校半小時與家庭半小時，並鼓勵家長參與孩子閱讀活動，建立孩子閱讀習慣，最終實現「巨量閱讀」，有助於應對未來複雜世界。
