台大校園變身農夫市集 優質農畜漁牧產品直送都會區

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大USR農夫市集活動邁入第三屆，今於舟山路登場，於校園內販售數十種優質地方農產品。圖／台大提供
台大USR農夫市集活動邁入第三屆，今天適逢台大創校97年校慶，台大生物資源暨農學院USR計畫團隊本屆以「雲林風土、校園創生」作為農夫市集主題，集結超過35家在地農民與青年創業團隊進駐，販售雲林地方優質花生、玉米、香菇、角螺、虱目魚等農產品，讓都會區民眾也能買到產地直送的新鮮食材。

台大表示，今年生農學院USR計畫延續前期精神，以「尋找雲林農村生命力－永續農村營造計畫」為主軸，強化產業鏈結與經濟永續議題，融入新科技、新媒體與新農業政策，從教育、實務到市場推廣，推動地方創生與農業轉型。

生農學院USR團隊自計畫推動以來，結合動植物醫學、食品科學與農業傳播等領域，未來更將導入「農碳團隊」，推動低碳栽培與碳盤查技術，協助雲林地區建立減碳、增匯、循環的綠色農業生產模式。

此外，台大也指出，現今消費者意識崛起，計畫也著重於培育新世代農業人才與品牌經營能力，透過跨領域課程、案例研究、實地參訪與產學合作，讓學生得以在真實場域中學習品牌管理、行銷策略及消費者行為分析。

台大團隊多年來協助農村發展、陪伴農民成長，落實產地源頭輔導、建立良好信任基礎，促成農業生產技術與觀念升級。今年活動集結在地農民與青年創業團隊，超過35家攤商進駐，展售雲林地方蒜頭、花生、玉米、段木香菇、台灣好米、豆包、角螺、虱目魚、文蛤、有機竹筍、蔬果脆片、三色薯條、台灣鯛魚、黑蒜土雞腿湯、紅殼雞蛋、醬油、蜂蜜等優質農產品。

台大生農學院院長林裕彬表示，台大USR農夫市集除了可讓民眾不必舟車勞頓，在市區也能輕鬆買到雲林直送，最新鮮美味的優良農產品與食材外，也希望藉由校園開放空間，讓更多人認識雲林風土的美好。台大善盡社會責任，推動公平、包容與永續的農業發展的行動，期待產官學研攜手，也為台灣農業注入活力。

台大 雲林 團隊
相關新聞

獲頒台大傑出校友 司法院前院長賴英照：專注是台大人成功的共同因素

台灣大學今天慶祝97年校慶，有8人獲頒傑出貢獻校友，代表致詞的司法院前院長賴英照表示，台大長年以來就是學術重鎮，有第一流...

小5發現罹癌…對抗病魔多年盼成特教老師 莊詠婷：我希望照亮他人

國立東華大學學生莊詠婷從小艱辛抗癌，但她以樂觀態度面對人生，力求上進，還曾把獎學金捐出用於醫療公益，立志之後成為特教老師...

代表台灣青年參與世衛大會 台大藥學生獲社會奉獻特別獎

國立台灣大學今天舉行創校97年校慶慶祝大會，頒發「學生社會奉獻特別獎」，今年為鼓勵學生實踐永續發展目標與社會責任精神，增...

台大校園變身農夫市集 優質農畜漁牧產品直送都會區

台大USR農夫市集活動邁入第三屆，今天適逢台大創校97年校慶，台大生物資源暨農學院USR計畫團隊本屆以「雲林風土、校園創...

在生命轉折點被迫創業 光寶創辦人宋恭源獲台大名譽博士

國立台灣大學今舉行97年校慶慶祝大會，頒發名譽博士予光寶集團董事長宋恭源，表彰其成就。宋恭源說，當年放棄教職，跟隨產業開...

高教濫訴／論文修改38次被告 教授批：霸凌案無差別受理

校園濫訴不只是國教專利。有私大教授被研究生以論文遭修改38次為由控告霸凌，但學生敗訴；也有國立大學教授因「論文格式有誤退稿」被指霸凌，學校正調查中。當高教校園霸凌認定日漸模糊增添師生衝突，面對潛藏的法律風險，誰還敢真心指導學生？

