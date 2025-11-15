小5發現罹癌…對抗病魔多年盼成特教老師 莊詠婷：我希望照亮他人

快訊

中央社／ 宜蘭縣15日電
國立東華大學學生莊詠婷（右）從小艱辛抗癌，她考上東華大學花師教育學院特殊教育學系，期盼陪伴更多特殊慢飛的孩子走出生命陰霾，葛瑪蘭文化基金會董事長陳世圯（左）15日頒發獎助學金鼓勵。圖／中央社
國立東華大學學生莊詠婷（右）從小艱辛抗癌，她考上東華大學花師教育學院特殊教育學系，期盼陪伴更多特殊慢飛的孩子走出生命陰霾，葛瑪蘭文化基金會董事長陳世圯（左）15日頒發獎助學金鼓勵。圖／中央社

國立東華大學學生莊詠婷從小艱辛抗癌，但她以樂觀態度面對人生，力求上進，還曾把獎學金捐出用於醫療公益，立志之後成為特教老師，今天獲葛瑪蘭文化基金會獎助學金。

財團法人葛瑪蘭文化基金會今天在國立羅東高中，舉辦今年度「宜蘭地區優秀學生獎助學金頒獎暨營養午餐捐助典禮」，共有52名設籍宜蘭縣的大專院校及高中職學生獲頒獎助學金。這些學生逆風飛翔的奮鬥故事，展現不向命運低頭的「真善美」教育價值。

莊詠婷代表致詞時說，國小5年級起，她就被診斷出癌症，那是一場痛苦的戰役，也是人生最深刻的一課。當她在醫院病床上與病魔搏鬥時，學會了「活著，就是一份禮物」。這份禮物讓她懂得珍惜每一次呼吸、每一次微笑，也讓她對生命教育有更深的體悟。

莊詠婷表示，在抗癌歲月中，她將苦難的體悟轉化為大愛，除前往醫院、養老院及國小特教班擔任志工之外，在高中時還把獲頒的新台幣2萬元獎學金全數捐出用於醫療公益。

「曾經我被照顧，如今我希望能照亮他人」她指出，因罹癌後，曾在家中自學，有感於當時巡迴老師的付出教導，如今已考上自己喜歡的東華大學花師教育學院特殊教育學系，期盼透過個人生命的淬鍊，轉化為教育力量，陪伴更多特殊慢飛的孩子走出生命的陰霾，讓愛不斷延續。

東華大學 宜蘭 抗癌 獎學金
