獲頒台大傑出校友 司法院前院長賴英照：專注是台大人成功的共同因素

台灣大學今天慶祝97年校慶，有8人獲頒傑出貢獻校友，代表致詞的司法院前院長賴英照表示，台大長年以來就是學術重鎮，有第一流的老師、第一流的同學、第一流的職員，而他們成功共同的因素，就是專注；秉持這樣的專注，相信台大未來會有更輝煌的成就。

今天獲得台大頒贈傑出校友的包括王安祈、楊儒賓、吳成文、陳建德、胡定吾、郭敏能、賴英照和蘇哲生，其中賴英照目前擔任中原大學講座教授，他是美國哈佛大學法學博士，1976年取得台大法律學系碩士。曾任財政部關政司長、財政部常務次長、台灣省政府財政廳廳長、台灣省副省長、行政院副院長、司法院長等公職。

賴英照致詞時引述林語堂的話說，「懂得把需要做的事情做好，更懂得不去做不需要做的事情，這便是人生的智慧」。他表示，人生的智慧在於懂得排除那些可有可無的事情，他認為林語堂一定受到老子道德經的影響，因為道德經第11章有幾句話，「埏埴以為器，當其無，有器之用；鑿戶牖以為室，當其無，有室之用」。

賴英照說，道德經這段話的意思是，用陶土捏一個容器、一個杯子或一個碗，有用的是中間空出來的部分，可以裝水、裝茶、裝飲料；蓋了房子，有用的部分就是中間的空間，今天能夠在體育館舉辦這樣的盛會，就是因為體育館有空間的部分，如果這個空間堆滿雜物，整個體育館就沒有用了。

賴英照表示，林語堂認為時間也是一樣，每天24小時，我們要懂得去做值得做的事情，排除那些不需要做的事情；台大長年以來就是學術重鎮，有第一流的老師，第一流的同學、第一流的職員，而他們成功共同的因素，就是專注，善用時間、善用資源、專注在最值得做的事情，秉持這樣的專注，相信台大未來會有更輝煌的成就。

台大指出，回顧賴英照的一生，從宜蘭農校學子到哈佛博士，從財經官員到司法院院長，他的職涯橫跨學術與行政兩界，見證台灣法治與經濟體制的發展。賴英照不僅是一位法律專家，更是一位深具責任感與社會良知的公共知識分子。他以一貫的誠信、專業與謙遜，為台灣法學與公共治理樹立典範，其精神與風範，將長存於台灣法律教育與司法史上。 台灣大學今天慶祝97年校慶，獲頒傑出貢獻校友的賴英照代表致詞。圖／台大提供

